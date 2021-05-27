中國副總理劉鶴周四（27日）上午與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）通話，雙方均表示對話坦誠，令外國關注兩國貿易關係是否回暖。有研究機構指，中美第一階段貿易協議踏入第二年，但中國採購額度或僅達協議的約6成。美國克萊門森大學經濟系副教授徐家健向《蘋果》表示，相信中美均會把貿易與政軍角力分開處理，如中美貿易繼續回復正常，對兩國經濟復甦均有幫助。另一資深時事評論員劉銳紹則認為，劉鶴與戴琪通話，更像是「先禮後兵，埋牙前的佈陣」。

美國智庫彼得森國際經濟研究所（Institute for International Economics）就中美貿易協議進入第二年發表報告，指兩國在去年1月簽署第一階段貿易協議後，現已踏入第二年，但中國的採購額度仍未達協議要求。

該研究所的資深研究員Chad Bown在報告中估計，如要達到協議要求，中國在今年首4個月需採購美國645億美元商品，但截至今年4月，採購額度僅達目標的73%。

報告又指，如據美國的資料，上述進展水平會降至60%。至於貿易類別，農產品是最接近達標的項目，根據美國統計資料，該進度為79%，而據中國資料則是87%。此外，該研究報告指出，2020年中國對美國商品的採購量下降了40%以上。

徐家健指，對兩國貿易代表通話不感意外，因早已預料拜登及民主黨在對待中國關係的做法會與前總統特朗普有很大不同，「拜登傾向先在內部及盟友有共識先同中國在某些領域『過唔去』，集中在軍事、政治和高科技上等」但對貿易的立場除拜登的意識形態有別外，在經過一輪時間貿易戰後，美國本土也有聲音質疑「傷到中國之餘都傷到自己，所以越拖得耐越傾向在經濟上鬆番啲」，所以換了新政府後，在互惠的純商業範疇會傾向「有得傾」。

對於戴琪月中在眾議院歲入委員會聽證會上態度強硬地表明，在審視美中貿易時會「毫不猶豫指出中國實行的不公平貿易，其損害了美國勞工利益、破壞多邊體系、或侵犯基本人權」，會否成為未來中美貿易談判障礙。

徐家健認為，中國在涉及主權的問題必然會「企硬」，但作為社會主義國家，在其他一些問題，如勞工等，可能它本身也想作出保障改善，雖然「不會講到話是低聲下氣討好你（美國），但在一些自己已想做，人哋又想你做的地方做好啲，作為（貿易）交換，又能（對民意）交代到」。

他指，中美貿易解凍的話對雙方甚至國際經濟復甦也有好處，「中國買美貨，對美國固然有幫助，中國自己也有貨品缺乏」增加對美貿易也對中國經濟發展有幫助，「中國不同地方近日停電嚴重，做廠朋友講話一星期停幾日」，顯示中國能源也缺乏，需要向外入口「唔考慮咁多政治，對中國經濟復元都有幫助」。

資深時事評論員劉銳紹則認為，劉鶴與戴琪通話，更像是「先禮後兵，埋牙前的佈陣」，他指，中美因應兩國角力早已各有部署，美國拉攏歐洲、日本等盟友，中國身兼政治局委員的中央外事辦主任楊潔篪近日訪問俄羅斯，及歐盟成員國的斯洛文尼亞和克羅地亞。

劉銳紹指，未來要觀察兩國貿易談判「短兵相接時的實力」，但估計「美歐聯手也不會輕易打跨中國的經濟」。他以1999年強硬見稱的美國貿易代表白茜芙，到中國談判知識產權，與時任國務委員的吳儀周旋也沒取得甜頭，「當時中國還未入世」。

至於上周傳出可能由國務院副總理胡春華取代劉鶴，主持中美貿易談判。劉銳紹指出，要留意當時官方就傳聞以「不屬實」作回應而非「不實」，在內地語境下可以是消息「錯唔晒」，所以今次續由劉鶴出面通話，「不代表在高層分工上胡春華沒角色，胡可能也有份策劃，因談判會涉及其主管的國內經濟、工業和扶貧等，在『雙循環』下兩樣均會扣連一起，只是胡春華沒有站在枱面」。

中美第一階段貿易協議規定，相對於2017年由美國進口的額度，中國在協議簽署後2年，最少要購入約2,000億美元商品或服務。兩國代表原定8月進行為期6個月的合規審查，但會晤被推遲。

《蘋果》記者／《自由時報》

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