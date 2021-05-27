北京維權律師唐吉田旅居日本的女兒早前因肺結核，出現腦水腫影響身體其它部位，情況危急，急需家人陪伴照料。唐吉田10多年來被中共限制出境，希望當局從基本人道考慮，讓他盡早啟程前往日本盡父親之責。

日前，唐吉田在朋友圈披露，女兒身患肺結核，出現腦積水壓迫神經，影響到腰、腿部等，腦積水在醫護人員努力下有所改善，但因腦幹受影響引發的諸多不良影響短期內無法完全消除，正在採取插管進行人工呼吸。目前她已經住院半個月，狀況緊急，需要家人在伴照顧。

據《法國國際廣播電台》報道，唐吉田曾聯絡北京東城區國保，試圖聯絡其上級，卻被告知應跟從未參與對他監管工作的吉林老家的公安部門聯絡。唐吉田正考慮聯絡北京市公安局，甚至中國公安部，想盡辦法前往日本照顧女兒。唐吉田呼籲北京當局本着人道原則，保障他作為中國公民最基本的權利。

而CHRD人權捍衞者在twitter發文，指唐吉田女兒的病況並不樂觀，由於小腦受損能恢復意識的可能性不大，對光線或人的聲音並無反應。唐吉田在與國保多番溝通不果，已購買6月1日從北京大興出發日本的機票，但據知成功出境的機會極小。

唐吉田是內地知名維權律師，曾經是土地遭非法徵用的受害者、法輪功信仰者、捍衞言論自由、捍衞公民政治權利以及其他弱勢群體維權。唐於2009年、2010年、2011年、2013年、2014年多次被非法拘押。

2014年3月下旬，唐吉田和其他三名維權律師受家屬委託前往黑龍江建三江青龍山農場的法制教育基地，尋找失蹤的法輪功學員，4名律師和當事人家屬也被抓捕，引發了著名的「建三江事件」。

四名律師被綁架後均遭酷刑，唐吉田被打得10根肋骨骨折，牙齒被打斷，王成律師胸骨骨折，江天勇律師胸腹部滿是瘀傷，8根肋骨骨折，張俊傑律師脊柱橫骨被打斷裂。2016年唐吉田還遭到離奇車禍，身體被摧殘得更嚴重。

《法國國際廣播電台》/ Twitter

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