台灣新一波疫情來勢洶洶，雙北（台北及新北）更成重災區，每天都有過百宗本土確診個案，對醫療系統造成極大負擔。「台北的急診現在非常危險！」有女護士在Facebook發文「呼救」，指目前崩壞情況已隨處可見，急診室爆滿，病人只能躺在騎樓下吸氧，重症患者找不到可收治的醫院，希望網民幫忙轉發，「讓中央知道我們最前線已經要崩潰了」！

這則護士的吶喊，被網民熱傳。護士在FB寫道：「其實，我們醫院本來非常好，醫院很小，資源有限，在急診壅（擁）塞後沒幾天，派了好多不同科室的人出來幫忙急診，處理文書、順暢流程、安撫病人。醫院上層非常體諒我們，最棒的是我們急診主任讓急診有停止掛號機制，減少因壅塞而增加群聚的風險，也讓我們有充足的時間填寫文書資料，讓急診作業流程更順暢，畢竟我們重災區 ，篩50個也會確診10個以上。」

但近日卻發生的離譜情況，卻讓她直呼太可怕：「昨天很可怕本來不想說的，結果，今天更令人恐懼和害怕，現在所有醫院急診室，有發燒症狀的病人一律先在急診門口等待採檢、治療或觀察……我們醫院腹地小，所以大家都在騎樓或馬路上的帳篷。現在確診重症病人太多，大醫院被塞爆，我們小醫院重症的病人也轉不出去，然後，昨天有6個喘，快篩陽性的病人，本來全部在騎樓躺床架氧氣瓶吸氧氣，今天，有一個病人因為血氧太差只能用上純氧面罩，所以，推到急診室裏面用高濃度氧氣，他是PCR陽性確診個案！」

搶救過程更驚險：「我們急診室內只有8張單人床的長方形半密閉空間，沒有負壓隔離房、沒有抽風設備，我們跟兩個低血氧、肺炎（一個是確診個案）同處一室，確診病人也是一直咳嗽。然後，騎樓一樣躺了五個確診個案，持續在那用氧氣，我們也要不停的去注意及更換氧氣瓶。因為都是陽性個案，每個病人都要一個小時巡視血氧，根本把急診當加護病房在上！」

體力和心理上的辛苦已經負擔不小，沒想到協助病人轉院，更是讓人心力交瘁：「在白班交班說聯絡了EOC、1922、疾管署協助大家轉院，全部回復（覆）沒有醫院可以收。本來有聯絡到新店的醫院說可以接收2個病人，結果，衞生局打來擋理由是：病人不能跨區！」她表示，還有確診的病人是自己聯絡了議員，「通過議員關係才轉院成功，不然他一樣還躺在走廊用氧氣！」

護士指，夜班醫生來接班時，擔憂她們和確診病患零距離接觸會被感染，便打電話給高層反映，但「高層只說你要我們怎麼配合你。然後，電工拿了電扇把風抽出去。然後，他瘋狂的聯絡了醫院……終於把最危急的病人轉出去，再把被救護車丟包的確診個案轉到更遠的醫院（救護車車程50分鐘）。然後，在快下班，躺在裏面的另一個病人血氧開始掉，換上高濃度的全氧面罩，醫生又開始聯絡轉院。這時候又打了全台北、新北急救責任醫院20多家醫院，全部沒有醫院可以收，還有醫院跟他抱怨救護車都亂丟包病人就跑走了！」

護士感嘆，現在就連救護系統登記都出現混亂：「所有醫院都爆滿，救護車送沒有地方去，到公立醫院沒辦法拒絕，但，醫院已經沒有能量可以接收，救護車也不管了……因為，我們醫院昨天就是收到救護車送病人來，然後說已經沒有醫院可以收，EOC叫他們就近送，所以，他送來我們醫院，然後，我要在他的平板簽收，他說現在不用簽名。然後，就走了。結果，今天主任要查是哪個救護分隊送來，找不到任何資料！（之前他們會把救護表列印給保全，結果昨天丟包沒有給！）」

最後，護士喊話：「醫療已經崩壞……全台北、新北醫院已經滿到沒辦法接收病人了……真的很氣中央政府，一直跟大家宣導有很多隔離房，營造的好像很安心。但實際上根本不是這樣！」最後她説：「請大家一定要保重……關心家裏的長輩！台北急診非常危險！」

台灣《蘋果新聞網》聯絡發文的護士。她表示，文中提到本來聯絡好轉院，但卻發生被擋床說『不能跨區』的情況，讓她無法理解，希望中央介入調度協調，讓病人得到該有的照顧和治療。此外，她也希望中央加強宣傳：「確診輕症者、接觸確診者，到底他們該怎麼做？他們可以去哪裏？」才不會導致急診繼續被癱瘓，讓醫療系統完全崩壞！

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）