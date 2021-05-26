台灣缺疫苗，部份藍營縣市政府要求中央「開放縣市政府購買疫苗」。不過，身兼民進黨主席的總統蔡英文強調，疫苗採購須由中央統籌。對於大陸有意向台捐疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中指：「他們（大陸）沒打的，我們有一點興趣，他們在打的，我們不敢用。」

蔡英文斥陸阻購BioNTech

南投縣政府昨致函中央要求放權予地方政府自行購買疫苗，縣長林明溱指已聯繫BioNTech疫苗的大中華代理商上海復星表達購買疫苗意願，又指金門、彰化等縣市也響應。台北市政府發言人陳智菡指，台北疫苗目前「一瓶不剩」。市長柯文哲強調外國疫苗不宜由地方政府自行購買，但籲中央盡快確實外國疫苗的到貨時間，又稱若有「國際現貨就要考慮」。

蔡英文昨出席民進黨中常會會議時指，採購外國疫苗涉嚴格程序，故須中央統籌，又指政府一直積極採購BioNTech等外國疫苗，幾乎完成簽約，但終因大陸介入才未成事。她指當局已購近3,000萬劑疫苗，未來數月將陸續到貨。大陸外交部昨則表示，台灣從大陸獲得疫苗的渠道暢通，批台「以疫謀獨是死路一條」。

至於今日將到貨的41萬劑阿斯利康疫苗，他表示今起將首先配送約15萬劑予雙北地區的醫護人員及防疫人員。

中央社