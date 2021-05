美國醫學會雜誌(Journal of the American Medical Association, JAMA)周三(26日)刊登中國國藥滅活疫苗的第三期臨床試驗結果,指其保護效力大約為七成。有關報告名為《兩種新型冠狀病毒滅活疫苗對成人COVID-19感染的保護效力評價》(Effect of 2 Inactivated SARS-CoV-2 Vaccines on Symptomatic COVID-19 Infection in Adults),是國藥滅活疫苗第三期臨床試驗結果的首次正式發表。

上述報告指出,該項臨床試驗所使用的兩款疫苗WIV04和HB02,分別由武漢生物製品研究所及北京生物製品研究所研製和生產,而所用的病毒株則分別分離自武漢市金銀潭醫院的兩名患者。

該研究是在上年7月中至12月尾在阿聯酋及巴林(Bahrain)進行,共有40,382人參加,全部18歲或以上。結果顯示,接種兩款滅活疫苗兩針後14天,與對照組相比,WIV04疫苗組的保護效力為72.8%,而HB02疫苗組的保護效力為78.1%。

報告認為,該兩款疫苗普遍有效減低有症狀感染,而且出現嚴重副作用的情況相當罕有,而最常見的不良反應是注射部位疼痛,其次是頭痛。

中國國藥集團去年曾公佈其研發的疫苗第三期臨床研究中期數據,指保護效力80%,不過當時國藥並非透過國際醫學期刊公佈數據,未經同行審核。數據顯示接種後中和抗體轉陽率為99.52%,保護效力79.34%。德國BioNtech於國際醫學期刊公佈的數據,約4萬人參與第三期臨床研究,臨床保護效力為95%,即較國藥的疫苗高約15個百分點。

