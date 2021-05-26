在北海道教育大學任職的旅日中國籍教授袁克勤2019年中旬回國後失聯，隨後外交部證實其因涉嫌間諜犯罪被國家安全部門依法審查。不過，袁克勤的長子袁成驥前日召開記者會要求為父親洗清冤屈。中國外交部發言人趙立堅昨回應稱，袁克勤已對犯罪事實供認不諱。

趙立堅指其子申冤「裝糊塗」

袁克勤1955年出生於吉林省，1980年代赴一橋大學留學後留在日本生活，研究日本與中華民國在第二次世界大戰媾和條約等。他在2019年5月下旬從日本返回中國吉林參加母親葬禮後，音訊全無。去年3月，中國外交部才證實其因涉諜案被拘。前日，袁克勤長子袁成驥及其支持者在日本舉行記者會，希望袁克勤能早日洗清冤屈，得到釋放，希望日中兩國能恢復安全安心的交流。趙立堅昨回應此事時表示，袁克勤是中國公民，但長期按照日本情治機關間諜人員要求，為日方從事對華間諜情報活動。袁克勤已因涉嫌間諜犯罪，被中國國家安全部門依法審查，此前其本人對犯罪事實供認不諱。該案事實清楚、證據確鑿，已經檢察機關審查起訴，移送法院審理。 趙立堅反斥那些為袁克勤鳴冤叫屈的人：「你們是事實情況都沒搞清楚，還是揣著明白裝糊塗？」趙立堅又強調，中國是法治國家，危害國家安全的人，理所當然要受到法律的制裁，試圖借此抹黑中國、干涉中國司法，將是徒勞。他補充說，中方支持中日兩國開展正常人員交往的立場沒有變化。

中新社