台灣4公投將於8月投票

台灣中選會今日正式公告，包括國民黨提出的反萊豬、公投綁大選公投，以及珍愛藻礁公投、重啟核四公投，將於8月28日舉行公民投票，投票時間從上午8時起至下午4時止。

針對這四項公投案的重要工作日程，中選會表示：7月24日至8月21日辦理公民投票案意見發表會或辯論會；8月8日投票權人名冊編造完成；8月24日前公告投票權人人數；8月28日投票、開票；9月3日前審定公民投票結果；9月3日公告公民投票結果。

世衞或推遲決定是否准緊急用科興

世界衞生組織（World Health Organization）據報未能如期在本月內，決定是否向中國科興的新冠疫苗批出緊急使用許可。美國《華爾街日報》引述消息人士報道，世衞正要求科興提交更多生產過程及疫苗安全數據，以評估疫苗是否符合世衛標準，預料可能要推遲到下月才可做決定。 世衞早前已批准緊急使用中國國藥的新冠疫苗，同一個諮詢委員會亦有開會評估科興疫苗，但認為無足夠數據下結論。

報道說，科興疫苗的臨床和現實試驗一直推行，不清楚為何無及時提交所有數據。世衞發言人較早前說，目標是在本月內決定是否向科興疫苗批出許可，但無定出明確期限。科興暫時未有回應。

綜合報道

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