中國外交部宣佈，為反制美國早前宣佈制裁一名處理「邪教」問題的官員，決定對美國國際宗教自由委員會委員約翰尼．摩爾（Johnnie Moore，圖）實施制裁，禁止他及其家屬入境中國內地和港澳。外交部發言人趙立堅強調，美方應「撤銷所謂制裁，停止借所謂宗教問題干涉中國內政」。

美國國務院在兩周前發表《2020年度國際宗教自由報告》，國務卿布林肯再次批評中國政府對維吾爾穆斯林執行的政策，譴責北京犯下「危害人權罪和種族滅絕罪」，並宣佈因為法輪功學員受迫害問題，對成都市防範和處理邪教問題辦公室前主任余輝實施制裁，禁止他及其家人入境美國。

趙立堅昨在例行記者會回應，由於美方「公然為邪教組織張目」，基於謊言和虛假訊息對中方人員實施單邊制裁，因此禁止摩爾及其家屬入境中國及港澳。

資料顯示，本身是基督教福音派領袖的摩爾，是一家美國公共關係諮詢機構的創始人，向美國政府提供政策建議，他本人獲總統和國會任命成為美國國際宗教自由委員會委員。

疆官斥英設「維吾爾獨立法庭」

另外，新疆區政府發言人徐貴相前天在京舉行記者會，斥責去年在英國成立的「維吾爾獨立法庭」由美國和西方反華勢力成立，所謂的「開庭」為新疆扣上「種族滅絕」的帽子。他又指極端思想把受影響的新疆群眾「從人變成鬼」，那麼教育培圳中心就是把他們「由鬼變回人」，形容多設立一個教培中心，意味少建一所監獄。

路透社/中新社