台灣疫情一發不可以收恰，今日再新增405宗確診及13人死亡。防疫三級警戒下全台停課，卻引發另類震盪。許多家長突然要長時間照顧孩子而情緒崩潰，社交媒體更有家長競相上載各種處罰留家搗蛋子女的照片，成為疫情下另一談論焦點。

停課令下，台灣不少家長為要連續照顧留家孩子而煩惱。許多家長也吐苦水，停學兩周照顧長時間留家的子女，已令他們身心俱疲需要休息，現在政府又延長停課令，使家長們互相在社交平台上哀嚎，直呼吃不消。有父母開玩笑稱沒有疫苗可以打，只好打「國家幼苗」；美女律師李怡貞更道出全台家長心聲，崩潰發文「誰來告訴我是假消息？」

有人更在Facebook社團「爆廢公社公開版」蓋起「小孩罰站樓」，家長們紛紛上載各式各樣的處罰頑皮子女的照片，雖然不知當中是否有「擺拍」，但已引起網絡熱話。

據了解「罰站樓」原本是貼出樓主自己兩個孩子，1人對着牆壁、1人對着櫥櫃，雙雙站得筆直面壁思過的照片。之後引發網民共鳴，紛紛在留言區曬出停課期間的「戰果」，其中包括5名孩子一字排開、也有小孩站到睡着癱軟在地，甚至連倒立、雙手高舉、打坐等招式都能見到。

網民留言熱烈，笑指「本日新增超過300位兒童被罰站……」「校正回歸後約1,000例小孩」「之前假日罰，現在天天罰！！」「這樓應該會一直蓋到6月14日」「身為沒有小孩的單身族，這時候就忍不住發出反派的邪惡笑聲」。

《鏡週刊》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）