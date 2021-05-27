因公開國家主席習近平的女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料，而導致24人被集體判刑的「惡俗維基」案記件，當中被指是主犯的20歲牛騰宇於上月在二審中維持囚14年。全美中國學生學者自治聯合會（IFCSS，簡稱全美學自聯）周二（25日）發表聲明，強烈譴責北京當局虐待牛騰宇，並呼籲公眾以寫信或寄明信片等方式聲援牛騰宇。

全美學自聯在聲明中表示，廣東「惡俗維基案」24名年輕網民入獄，其中牛騰宇含冤被判14年重刑，並遭到警察反覆毆打和性虐待，強調對此感到非常憤慨。

聲明續指，中共總書記習近平的家族過着不為人知的雙重生活，「被他們欺騙的公眾本來就有權獲悉。我們強烈譴責中共當局對這群年輕人野蠻的政治報復，並高度讚賞牛騰宇在酷刑面前表現出的勇氣。在這個艱難的時刻，我們與牛騰宇和他被迫害的小伙伴們、以及他們的家人們站在一起」，並呼籲眾民眾以寫信或寄明信片等方式，表達對牛騰宇的聲援。

2019年5月，境外網站「紅岸基金會」和「支納維基」先後公開習明澤及鄧家貴的個人資料，當年8月廣東茂名警方卻逮捕內地境內的「惡俗維基」成員，當中包括牛騰宇，他們稱在被羈押期間遭嚴刑逼供。去年12月，有24人被判刑，其中牛騰宇因尋釁滋事罪、侵犯公民個人信息罪及非法經營罪罪成，被判刑14年。

牛騰宇母親本月初曾根據酷刑細節和病歷資料，冒險南下廣東暗訪醫院及關押地點，並查出兒子曾因酷刑致生命危殆，更於12日上午遭派出所人員上門。後來牛騰宇代理律師之一、北京人權律師包龍軍透露，牛母當時沒有開門，派出所人員其後離去，並指她已經安全。

《蘋果》記者

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