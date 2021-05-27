（更新）台灣疫情嚴峻，民眾期盼進口疫苗能盡快送到。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中晚上親自對外證實明（28日）傍晚將有首批莫德納疫苗抵台，由華航貨機承運，自盧森堡起飛經杜拜運抵台灣，預計將有15萬劑，將會優先提供予醫療人員等第一線接種。他指這批疫苗有效期至今年11月，檢驗封緘時間希望可縮短到2周內。

陳時中表示，包括這15萬劑疫苗，下個月總共將會有200萬劑莫德納和牛津（AZ）疫苗抵台。被問到會否再加購莫納德疫苗，陳說明今年採購的疫苗已經夠了，還會再加上國產疫苗，但明年會加購次世代疫苗。

採購疫苗進度緩慢成為民眾其中一個埋怨焦點。陳時中首次透露，與德國BNT藥廠於今年1月洽談採購BioNTech疫苗時，被阻止在文件上使用「我國」字眼，以及是「合約外」問題致仍未能簽訂合約。鴻海集團創辦人郭台銘被指，曾與上海復星集團洽購500萬劑BioNTech疫苗，惟最終同樣未能成事。

針對外界對政府採購疫苗的質疑，陳時中今日首次披露商討合約過程。他指去年8月20日起已開始就採購BioNTech疫苗與BNT藥廠展開洽談，12月31日獲對方提供合約最終版。

至今年1月6日獲行政院同意採購並回覆已經簽署的電子合約予對方。

陳時中說，1月7日，雙方針對對外揭露合約的新聞稿交換意見，原本BNT回覆「無意見」，但4個多小時後的1月8日，對方突然要求台灣的新聞稿不用「我國」二字，指揮中心也趕快改為「台灣」。

陳時中稱，BNT之後又突然就說要持續討論，並在1月15日回覆，因應全球疫苗製造時程和分配，簽約時間要延後數周，商討自此不了了之。他強調，未能簽約，「不是合約內的問題，是合約外的問題」。

陳時中說，疫苗量未來會越來越多，既有量有3,000萬劑，還有一些開口合約，這些量雖然進來得慢，但要來了，如何好好規劃，把疫苗施打完以建構出免疫力。

據台灣《蘋果新聞網》取得的公告，顯示BNT授權復星醫藥在區域內獨家開發疫苗，且承諾於2021年向大陸供應至少1億劑的BioNTech原廠疫苗。

不具名專家則認為，指揮中心本來就可直接和上海復星主動洽談疫苗採購，牛津（AZ）、莫德納疫苗都是這樣，且目前接種的疫苗都是緊急授權使用，沒有藥證問題，這並不困難。

該專家認為，眼前就是卡在中央的態度，碰到大陸問題就敏感，「現在只要中央明顯點頭，自然就會有人願意申請處理，不要再卡在面子問題」。

不過，指揮中心發言人莊人祥表示，不論申請藥證或緊急授權使用，都要由藥商、代理商負責送件到食藥署審查。

AIT指台確診相對低 未允優先供應疫苗

另外，即將離任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑就台灣希望美國出手援助疫苗，昨日表示，台灣確診相比世界仍算低，美方還在擬定疫苗釋出分配標準。

台北市長柯文哲不滿酈英傑的回應，指「萊豬也吃、軍火也買了，啊所以勒？死11個不算多？」

許多網民也因酈英傑言論感到憤怒，紛紛在AIT的Facebook留言指罵，「美國真的不要誤判台灣民意的轉向，我支持蔡總統但並不代表對美國的態度就照單全收」、「多少疫苗換多少晶片」、「一切以美國利益為優先，沒有所謂的朋友」、「萊豬吃了，武器也買了，疫苗勒？」「疫苗在哪？ 萊豬吞了 軍火買了 結果疫苗不給？不是跟我們很好嗎？」

不過也有網友擔心過激言論，會破壞台美關係，認為柯文哲在丟台灣人的臉。

民進黨員指政治因素致洽購失敗

民進黨立法院黨團總召柯建銘接受《中央社》訪問時提到，鴻海集團創辦人郭台銘在23日曾跟他討論採購疫苗一事，與中國上海復星集團董事長郭廣昌進行三方討論，稱台灣希望能向BNT購買，而對方也願意出貨，數量算在上海復星的額度也沒關係，只欠簽署三方合約。一度已談妥要買500萬劑的BNT疫苗，但最後一刻卻被推翻，25日開始便沒有回應。

柯建銘也提到，「我們長期以來，過去跟上海復星談過，要從德國出疫苗，但臨門一腳又破局了；最近這幾天來，真正有去處理過的，我算少數，而且跟對方對話過，也談了很多，幾乎要成功了，但是最後就是政治因素嘛。」

出身鴻海集團的台灣民眾黨立委高虹安今（27日）在政論節目上證實，郭台銘確實有想採購疫苗後捐贈政府，並曾與郭廣昌、柯建銘洽談。高虹安轉述，郭台銘對於有媒體報導「北京要讓郭董破局？」表示非常震驚，指在整個過程中都是在商言商，並沒有北京介入導致談判破局。

高虹安表示，該篇媒體報導中甚至指出香港考慮將BNT疫苗捐贈其他國家，台灣才需要趕快確認貨源，但實情是香港該批疫苗打完，也要送回世界衛生組織分配，直言新聞報導看起來很奇怪。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》/ 《中央社》

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