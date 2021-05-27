旅居美國的19歲重慶少年王靖渝，被指在網上發表「侮辱戍邊士兵言論」，今年4月5日前往美國途中，在杜拜轉機時被捕，一度面臨被遣返中國。美聯社今日報道指，他目前已獲釋，並已坐上前往土耳其伊斯坦堡的飛機。一直關注事件的在美中國異見人士郭寶勝也在Twitter發佈影片指，剛與在機上的王靖渝聯絡，片中王說道，杜拜的警察行動十分迅速，「甚麼都沒還給我」，讓他穿着一對人字膠拖，就直接上機，問他們要去哪裏，他們說去伊斯坦堡。

據美聯社報道，被拘留多周的王靖渝周四（27日）在杜拜獲釋，坐上了前往土耳其的航班。他是在美聯社詢問有關案數小時後獲釋的。

而一直關注王靖渝事件的居美中國異見人士郭寶勝，今日下午也在Twitter發帖，指已與在機上的王靖渝聯絡上。在其發佈的視像通話影片中，王靖渝說道，飛機正在滑行，幾個小時後將抵達伊斯坦堡。他又指，「這邊（杜拜）快得很」，沒有跟他說清楚，「莫名奇妙把我眼睛給蒙住」，今天突然就帶他上飛機，問要到哪裏去，對方說去伊斯坦堡。王靖渝不停說道：「太快了、太快了。」警方甚麼都沒有還給他，連他的衣服和鞋都不給，就讓他穿着一對人字膠拖鞋，「（只）給我一本護照、一部手機」，還有一張機票。

王靖渝涉嫌於今年2月在網上留言，指去年6月在中印邊境衝突中死亡的4名解放軍「該死」，又質疑解放軍傷亡人數，被重慶公安以涉嫌尋釁滋事「越洋」通緝。之後，王靖渝在網上聲稱，他在重慶的父母遭株連，被當地警察多次帶走問話及滋擾。他隨後接受美國之音訪問時透露，公安聲稱有辦法在美國或歐洲將他「引渡」回去，並以短訊威脅他：「限你三日內到派出所自首，否則你父母沒有好下場。」

王靖渝4月6日前往美國途中，在阿聯酋迪拜國際機場轉機時被當地警方拘捕。郭寶勝隨後在YouTube上發表與身處杜拜監獄的王靖渝視像通話畫面，指杜拜警方以王涉嫌侮辱當地宗教為由拘捕。郭寶勝說，王在當地的律師後來發現，該案實際上是受到中國大使館的操縱，目的是要把他引渡到中國。

Twitter／美聯社／美國之音

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