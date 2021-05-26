【無補於事】內蒙古率先響應中央政府打擊虛擬貨幣的命令，前日發公告打擊嚴懲八項虛擬貨幣「挖礦」行為，包括嚴控電力及吊銷「挖礦」公司的增值電訊業務許可證。外界分析指，挖礦在遍遠地區消耗巨大電力，違背中國減排節能政策，同時亦間接導致礦難，走資問題嚴重。不過，有虛擬貨幣專家認為比特幣（Bitcoin）及其他虛擬貨幣本身就是去中心化，中國打擊無補於事，無損中國虛擬貨幣市場。

中國國務院副總理劉鶴上周五（21日）點名嚴厲打擊比特幣等虛擬貨幣的「挖礦」及交易行為，稱要「防止社會領域構成風險」，比特幣等虛擬貨幣市場隨即插水，由上月中6.5萬美元（50.5萬港元），跌至前兩天最低曾觸及3.1萬美元（24.1萬美元），過去24小時已回升至到最高約4萬美元（約31.1萬港元）。

現時全球比特幣挖礦有65%來自中國，其中內蒙古佔8%，比全美國更高。內蒙前日起草《內蒙古自治區發改委關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施》，有意嚴打「挖礦」。根據措施主力打擊「挖礦」場所、企業及個人。場所而言，官方嚴控電力，知情不報嚴肅問責；企業而言，官方有意取消優惠政策，吊銷增值電訊業務許可證，迫令退出內蒙古電力多邊交易市場，甚至控以偷電；就個人而言，嚴打借「挖礦」洗錢及非法集資，列入失信名單，若涉公職人員則交到紀檢監察機關。

傳購幣者被捕

微博有不少購買比特幣的人士貼出多張由江西市會昌縣發出的拘留通知書，指他們「幫助訊息網絡犯罪活動」，被行政拘留。

美媒《彭博》引述中國高級官員稱，中國打擊加密貨幣最大原因是「挖礦」需要大量耗電，導致煤礦的需求大增，以致吸引不少煤礦在未經官方批准下工作或經營，近月出現不少礦難。在今年4月，新疆發生一宗煤礦事故，21人被困，事後發現該煤礦場屬不法經營。根據統計，新疆是中國比特幣「挖礦」的重鎮，供應全球36%的比特幣。彭博分析，中國偏遠地區是「挖礦」勝地，原因是以煤發電價錢平，以及地方溫度較低減低礦機溫度。美媒CNBC稱地方政府本來十分支持企業挖礦，有助提升地方收入，但「挖礦」耗電量有違中國提出的減排低碳的環保政策，故中共決心打擊。

不須人民幣交易

前比特幣中國聯合創辦人兼CEO李啓元不認為中國打擊會對比特幣或加密貨幣市場有大影響，他稱中共在2017年亦有類似法規，多間交易商離開中國，但無阻用VPN服務中國投資者。他稱：「我認為現在有越來越多的中國交易者，比特幣價格已上漲了一個數量級。」他反問：「有說法政府是要追查挖礦的人，問題是他們能抓到所有礦工嗎？」他指出，加密貨幣本身就是去中心化，世界通用，投資者當作資產而不是貨幣，加上現時越來越多人使用美元穩定幣（USDT）來購買比特幣，「即是說中國投資者已經不須再使用人民幣交易，USDT將成為了地下貨幣。」故中共打擊無補於事。

新華社/彭博