甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區上周六（22日）發生的山地馬拉松百公里越野賽21人死亡事件，負責具體運營賽事的甘肅晟景體育文化發展有限公司（簡稱：晟景體育），專業資格備受質疑後，有內媒發現該公司在事發第4日已拆下招牌，且公司股東為夫妻關係，並聘用臨時工做賽事負責人。

極目新聞報道，其記者昨日（26日）按天眼查APP顯示的晟景體育地址，到訪白銀市靖遠縣興隆街14號，發現現場並無14號的門牌。經詢問才知道晟景體育的辦公地在興隆街33號後面的一個小院子。該院子裏僅有一排平房，門口掛的是興達印刷的招牌。

院內有男士表示，現場為私宅，不知道晟景體育相關事項。不過，附近的居民稱，此前該院子門口掛有晟景體育的招牌，不過裏面的工作人員都於周一（24日）離開，周二（25日）便將公司招牌也拆了。

報道指，發生事故的賽事中，晟景體育共有12位項目負責人。但當中卻有多人為臨時外聘。

報道指，在昨日聯繫到是次賽事的賽道主管黃先生，他表示自己並非晟景體育員工，僅僅是「來幫忙的」，負責在賽道兩旁將小紅布綁在石頭或是雜草上，以標示賽道位置。他表示，發生事故後自己壓力一直很大，隨即中斷採訪。

賽事裁判總負責張先生也表示，他是外聘過來負責統計比賽成績。比賽過程中，他一直在景區的終點區域。5月22日下午，他看到現場的人都忙着去救援，「覺得這個比賽肯定用不上成績了」，於是自行離開。至今，他也沒收到比賽終止的信息。

另據財新報道，此次執行團隊的主會場負責人和收容車負責人也非該公司員工。其中，主會場負責人到崗5天後就開賽了。

5月26日，極目新聞記者多次撥打晟景體育法人及實際控制人吳世淵的電話，未有回應。

天眼查顯示，晟景體育注冊成立時間2016年，股東為張小燕和吳世淵，兩人各佔股50%。

極目新聞記者了解到，吳世淵與公司另一股東張小艷為夫妻關係。目前，張小艷已被當地有關部門控制。

極目新聞

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