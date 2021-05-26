新婚不久的男子，竟發現妻子在網絡影片中，正與另一名男子結婚！這不是電影橋段，而是真正在現實世界發生，而且還是一宗有組織的婚騙案件，涉案金額逾200萬元人民幣（下同，約246萬港元）。內地傳媒近日報道，這宗發生於今年3月中旬的婚騙案。

來自內蒙古巴彥淖爾市的35歲「剩男」尹成（化名），在媒人的安排下和一名叫娜娜的甘肅姑娘見面，女方一直由姓李的「姨媽」陪同，並表示娜娜父親病重，娜娜的婚事由她作主。

娜娜當時曾表示自己曾結過婚，尹成表示並不介意。為表誠意，尹成的父親還拿出了1,000元（約1,200港元）給女方作見面禮。為了促成婚事，尹成父親想和娜娜的父母見面，但李婦卻說娜娜居住的鄉村要收地，興建天橋，李婦稱娜娜將會有補償款，但如果娜娜出嫁就沒有補償。

交往一個月後，尹成想和娜娜辦理結婚證，可因為娜娜戶口的問題，始終沒有辦成，尹家就為二人舉辦隆重的婚禮。男方家共計給娜娜14.8萬元（約18.2萬港元）。惟結婚後第三天，娜娜說按照老家的習俗，女方要回娘家住幾天，尹成也同意娜娜回去。一周後，娜娜從娘家回來。可沒過幾天，娜娜又以各種理由回娘家，尹成也沒有當回事，覺得娜娜遠嫁，想家也是人之常情。

有一次，娜娜回娘家走了半個多月，尹成打電話詢問，娜娜說父親出車禍住院需要照顧。尹成就想着去看看岳父，但娜娜卻以各種理由拒絕。結婚兩個多月，娜娜在夫家加起來不到十天，後來乾脆電話都不接了。

直到有一天，尹成在家上網，意外發現影片中的女子酷似自己妻子，即用方法聯絡新郎，得知二人的新婚妻子確是同一個人。

尹成拆穿騙局便即時報警。警方發現是一宗有組織、有預謀的詐騙案，娜娜和李婦不是親戚，結婚就是為了得到男方的禮金。

中新網／新網微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）