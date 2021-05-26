字節跳動旗下的短片分享平台抖音宣佈，升級未成年人保護措施，14歲以下實名認證用戶將在下月起只能使用「青少年模式」，包括無法發佈內容，無法觀看和開啟直播，無法使用私信和評論功能，無法充值打賞等。至於14至18歲的實名用戶，抖音將在內容推薦、社交、搜索等方面提供更嚴格安全保護，如禁止對陌生人顯示除頭像和昵稱以外的個人公開訊息。

默認使用限40分鐘

抖音宣佈，有關升級未成年人的保護措施，將於6月陸續實施。14歲以下實名用戶將在告知後直接進入限制功能的「青少年模式」，且進入後無法退出。此外，這些用戶的默認使用時長只有40分鐘，顯示的內容則均會是由抖音提供的「精選」，並且只能搜索被列為「精選」的內容。

字節跳動上周表示，聯合創始人張一鳴將在今年底辭任首席執行官，退居二線。中國經濟學者、清暉智庫首席經濟學家宋清輝對英國廣播公司（BBC）表示，他認為張一鳴的突然離職與北京近期不斷加強的要求中國科技企業合規經營的壓力有關。「字節跳動這些年發展非常快，和其他互聯網企業一樣不斷在進行圈地，但這也導致了市場的無序競爭，這讓政府感到不得不管。」此後，國家互聯網訊息辦公室通報，包括抖音等105款應用程序「違法違規收集或使用個人訊息」，要求其限期整改。

中新網/英國廣播公司