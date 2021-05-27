台灣當局今日（27日）下午再公佈新增401宗本土確診個案，另有266宗校正回歸個案，再加上4宗輸入境外個案，共有405宗確診。同日亦新增13宗死亡個案，創單日以來新高。死者分別是9男4女，最年輕的是一名40多歲女子，曾接觸確診個案，5月19日採檢後入住防疫旅館，同日出現發燒症狀，25日死亡。

指揮中心表示，今日新增之401宗本土病例，包括190名男性和211名女性，年齡介乎於未滿5歲至100多歲，發病日介乎上月26日至本月25日；個案分佈以新北市177宗最多，其次為台北市130宗，桃園市18宗，基隆市15宗，高雄市14宗，彰化縣10宗，台中市7宗，花蓮縣6宗，宜蘭縣、新竹縣各5宗、台東縣4宗，屏東縣3宗，嘉義市、連江縣各2宗，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1宗。

校正回歸個案266宗中，為140宗男性、126宗女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日於5月15日至5月26日；個案分佈以新北市146宗最多，其次為台北市101宗，宜蘭縣5宗，桃園市4宗，彰化縣及台中市各3宗，基隆市2宗，嘉義市及臺南市各1宗。

台灣衞生福利部疾病管制署網頁

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