台灣昨增302宗本地確診，以及11宗死亡個案，是單日死亡新高，同時再增331宗校正回歸個案。當中，離島連江縣昨新增首宗本地確診，目前全台僅剩離島澎湖縣、金門縣力保不失，暫無本地確診。疫情指揮中心指揮官陳時中宣佈加強五大防疫措施，包括不戴口罩的民眾將不再勸導，立即開罰，最高可被罰款1.5萬元新台幣（下同．約4,300港元）。目前台灣在全球「抗疫韌性排行榜」已滑落第15名。

新北市及台北市昨分別新增152宗及87宗本地確診，續成疫情重災區。至於昨增的11宗死亡個案中，七人有慢性病史，年齡介乎50多歲至70多歲。據指揮中心統計，這波疫情已致34人死亡，集中在雙北地區，全台累計死亡個案則達46宗。

禁婚宴公祭 停宗教集會

陳時中在疫情記者會上宣佈，即日起強化第三級疫情警戒相關措施及罰則，包括民眾外出時應全程佩戴口罩，違者不再勸導直接開罰；應關閉的休閒娛樂場所，如查獲違法營業者，將對商戶、店員、現場消費及聚會者，分別依法裁罰；全台餐飲業一律禁堂食，賣場及超市加強人流管制；禁止舉行婚宴、公祭；宗教集會全面暫停，宗教場所暫不對外開放。

對於離島連江縣出現首宗本地確診，指揮中心副指揮官莊人祥表示，該患者住在屏東，平常在連江縣從事服務業。他於本月13至21日到連江後再到台中和屏東，其間發現失去嗅覺，自行接受檢測後確診，莊人祥讚揚患者相當警覺。

台灣疫情持續，疫情重災區台北及新北的醫療系統面臨巨大壓力。據台北市立聯合醫院企業工會指，政府不斷強調醫療資源足夠，但台北市聯醫的現況是「急診爆、病房滿、病人源源不絕」，醫療系統「崩壞在即」。台北市長柯文哲昨宣佈，市內醫院的專責病房將不再局限一人一間，可擴充至兩人一間以增加收容量。

新北市方面，據市衞生局昨日統計，市內一般專責病房剩200張，負壓隔離病床剩七張，深切治療病床剩一張，初步估計只可再增加張40床位。衞福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成指，目前台灣北區最缺乏的是深切治療部，使用率已近百分百，需靠中區支援，甚至有重症患者僅能安置在一般病房，情況嚴峻。

抗疫排名滑落 低於大陸

國民黨團亦提出十大訴求，包括加速疫苗採購、普發照顧津貼每天796元（約225.6港元）、爭取疫苗代工、醫護警消優先全面施打疫苗，力薦由副總統賴清德擔任指揮官、強化軍中防疫等。受到這波疫情影響，台灣的「防疫模範生」形象亦備受打擊，根據彭博社最新公佈的「抗疫韌性排行榜」顯示，台灣已從上個月的全球第五名，一口氣滑落至15名，不僅落後大陸和香港，就連先前疫情嚴峻的美國和英國，排名也超越台灣。台灣蘋果新聞網/彭博社