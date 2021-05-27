香港是否從此再無新聞自由？除新聞界外，相信這亦是很多香港人心中的疑問。近兩年香港新聞環境急轉直下，其中港台《鏗鏘集：7.21誰主真相》編導蔡玉玲因車牌查冊而遭定罪，更是令人對傳媒未來心灰意冷。《蘋果》專訪中港及外國多名記者，惟他們都不認同「香港新聞自由已死」的說法。

內地記者：追求真相是人的天性

內地獨立記者林小姐（化名）在讀書時期已做記者，因受電視劇影響，渴望從事對社會有意義的職業，成為獨立女性。畢業後她加入主流媒體，曾參與許多內地和跨國的調查報道，亦擁有自己專欄，後來因撰文聲援維權者而被捕。

在內地做記者實在不容易，尤其採訪維權新聞，林小姐亦因此陷牢獄之災，她回憶當時被捕的經歷仍心有餘悸，「起初我好憤怒，因為我根本無做錯！後來只覺得傷心，同時反思記者職責和初衷，就係想你（國家）進步才會發聲，提醒你改正錯誤。如果真係要你冧，我仲要理你咁多？梗係由得你犯錯，由得你死啦！不過他們（政權）根本不會聽你解釋，而是立場行先，要你屈服和否定自己，只要你唔繼續（報道），就達成他們的目的。」

「香港新聞自由未死，追求真相是人的天性，只要一直有記者堅持，香港依然有希望。香港新聞自由不應和內地比較，香港唔應該與更差的相比，反而要同昔日的自己做比較，以前好自由，依家冇咗就要努力爭取返。你走去同更差的地方相比，一定會退步。」

「今時今日做記者一定有風險，但冇人跳火坑的結果，就係大家攬住一齊死。」她叮囑新入行的記者：「生於亂世有種責任，希望做記者的至少要堅持不寫假話，敬仰真相，除了是對自己支筆負責，亦是對下一代負責。」

外國駐港記者：《蘋果》是希望所在

外國記者Dennis Agbayani（化名）約4年前轉職成為記者，曾經在韓國、台灣等地方工作，因為懂得閱讀中文，後來被派往香港採訪兩岸三地的政治新聞。2019年反送中運動期間，他多次直擊衝突前線，遭胡椒噴霧和橡膠子彈所傷，去年因工作簽證續期遭拒，被迫離開香港。

Agbayani被拒簽證續期的經歷，正好反映外國記者在香港亦無法倖免於難。入境處沒有透露拒絕他續期申請的原因，但他估計這與他曾發表批評香港政治的言論有關。「內地經常會利用工作簽證來留難被視為『不聽話』的外國記者，但這不算『不聽話』。我只想報道真相，無意圖抹黑或攻擊政權，實在不明白為何會有此遭遇。」

Agbayani感到「香港新聞自由倒退」，「但現時還算及格，以10分為滿分，香港大約是6分。及格的原因是《蘋果》仍在運作」，「這是香港的希望所在，如果《蘋果》有日真的被迫倒閉，我相信香港的新聞自由真的已死。」

問到Agbayani如果人生能選擇多一次，會否繼續做記者？他說：「無論環境再惡劣，我都同樣會選擇做記者。這是我的志業，我是不會埋沒對寫作的熱情。而且我出身記者家庭，亦不能辜負家人期待。」

港資深傳媒人程翔：記者不應退縮

資深傳媒人程翔，曾在中共喉舌報章《文匯報》任職長達15年，1996年成為新加坡《海峽時報》首席駐華特派員，2005年因「間諜罪」被中國國安局拘捕判監5年；當年被捕的原因，他透露是追查2004年簽定的中俄邊界東段補充協定，並質疑外交部承認不平等條約而遭入罪。2009年退休後，他仍筆耕不輟，經常撰寫時事評論文章。

「即使香港的新聞環境再惡劣，只要記者不退縮，繼續堅守專業，秉筆直書，記錄時代，監督政權，香港新聞自由便未死。」

2014年《明報》總編輯劉進圖遇襲、2018年香港外國記者會副主席馬凱簽證不獲續期，以及去年警方搜查《蘋果日報》大樓等，可見香港新聞自由被逐步侵蝕。「主權移交前，我當時仍在《文匯報》工作，曾取得一份國安部呈交予中央的內部文件，表明回歸後最有可能影響社會穩定的有五個界別，包括宗教界、傳媒界、學術界、司法界及泛民政黨；到2003年50萬人示威後，香港新華社當時亦有一份報告給北京，提出要『不惜工本』控制香港傳媒。你可以見到，03年到現在中共對新聞界做了很多馴服的工作。」

作為前輩，程翔寄語一眾記者：「今時今日做記者必須有覺悟，銘記自己的社會角色，第一對事實負責，第二對良知負責，第三對歷史負責。」

港獨立記者：不默而生 寧鳴而死

獨立記者「休班記者」大學就讀新聞系，畢業後曾在建制派傳媒工作，但因未能暢所欲言而離職，並創立Facebook專頁，踏上獨立記者之路，至今吸引逾2萬人讚好。而取名「休班記者」，是形容自己「返工係記者，放工又做記者」的身份。

《國安法》實施為新聞界帶來巨大隱憂，做記者的隨時可能成為下一個蔡玉玲。「休班記者」從無後悔入行，「如果人生可以重新開始，我一樣會咁做。如果我知道香港會變得咁惡劣，我反而會希望更加早成為記者，因為我就可以寫下更多報道，揭發社會的不公義。」

「以10分為滿分，現時香港新聞自由大約只有2分，就好似一個殘廢植物人咁，但仍未可以宣佈死亡。與其他國家如菲律賓、緬甸等相比，香港始終未算最差，至少國際的關注程度較高。」

《誌》主編關震海：除非無人再願意做記者

資深記者關震海，從事傳媒行業十多年，做過《東方》、有線、《明周》等主流媒體，亦曾在《蘋果日報》擔任偵查組記者，2019年7月創辦網絡媒體《誌》，致力培訓公民記者。

「香港新聞界仍有一定的生存空間，除非無人再願意做記者，無人再寫報道，才算得上是新聞自由已死。」

今日香港的傳媒自由與2006年剛入行時比較，關震海坦言兩者相去甚遠。他認為香港以往的新聞環境太特別，很珍惜這片與別不同的自由土壤。當初創辦《誌》，是因為想繼續令傳媒百花齊放，「我覺得香港需要同時存在多種聲音。我這一代香港人其實很幸運，因為以前寫每一隻字都是免於恐懼。以前我們享有得太多，無好好去珍惜，亦無諗過失去的滋味是如何，落差自然很大。」

《蘋果》記者

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