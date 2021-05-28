內地最新疫情：昨日（27日）新增7宗確診，全部屬於境外輸入，分別是四川3宗，上海2宗，江蘇1宗，廣東1宗，內地累計報告確診91,045宗，累計死亡4,636人。

另外，廣東省當局今日透過「健康廣東」微信公號公佈，廣東新增本土5宗無症狀感染個案，廣州3宗，深圳1宗，佛山1宗。至於新增境外輸入的一宗確診病例，由湛江報告，患者來自埃及。新增5宗境外輸入無症狀感染個案，廣州3宗，分別來自美國、埃及和緬甸；深圳2宗，分別來自美國和喀麥隆。

至於佛山那宗無症狀感染個案的40歲王姓女患者，則是廣州市無症狀感染者雷XX的密切接觸者，常住佛山市禪城區綠茵鳴苑，本月24日，王X與雷XX在南海區桂城街道濱江一號共同參加培訓班。

至26日早上，王X作為雷XX的密切接觸者，被安排進行集中隔離醫學觀察，當日的檢測呈陰性；至昨日才被判定為無症狀感染者。

症狀感染者檢測陽性前主要涉及活動場所：南海區桂城街道濱江一號、禪城綠茵鳴苑、佛靈大藥房（湖景路店）、廣州市番禺區南村鎮政通路一街等。

截至昨日，全省累計確診病例2,428宗，其中境外輸入1,028宗，目前仍有45名患者住院。

廣東近日傳出本地疫情後，當地加緊進行核酸檢測。其中，廣州荔灣區對全區戶籍及暫住人口開展全民核酸檢測。在荔灣區衝口街道杏花社區，群眾在工作人員的指引下掃描二維碼，在網上填寫資料後，進入工作區排隊，等待接受醫護人員的核酸取樣，再在出口處填寫個人資料。

中新網

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