據內地官方稱，截至27日已接種疫苗5.8億劑，單日接種量不斷刷新記錄，但與此同時，疫苗產能供給問題再次浮上枱面。江西、貴州、安徽等多地衞健委近日接連發佈消息稱，6月起調整疫苗接種計劃，呼籲民眾儘量在6月9日前接種第一劑疫苗，引起外界質疑，疫苗是不是不夠用了。

官媒央視報道指，遼寧省衞健委證實全省將從6月10日開始停止接種第一劑，全力投入第二劑接種，宣稱這是為了確保接種第一劑的民眾都能打第二劑；等到第二劑完成後，第一劑的接種程序會回復正常。廣西梧州市衞健委做出了類似的回應，表示從6月10日至30日將優先為已接種第一劑的民眾完成第二劑接種，其間將暫停第一劑疫苗接種服務。後續自7月1日起，「視疫苗供應情形」，重新進行第一劑接種。

報道也提及，湖北省衞健委強調「不是不打第一劑，是優先打第二劑」。廣東省廣州市衞健委、陝西省西安市衞健委則稱，6月10日之後還沒打第一劑的仍可預約。另據湖南日報旗下新媒體華聲在線報道，湖南省疾控中心相關人員表示，湖南省暫時沒有在6月10日後停打第一劑的規劃，也未收到相關指示。

《新京報》引述疫苗免疫專家陶黎納表示，全球疫苗供應仍存在較大缺口，而且海外多國疫情嚴重，中國的疫苗生產既要供應國內市場，又要滿足海外市場的需求，面對中國國內疫苗接種的快速增加，產量供應上確實有點難度。

但有不少專家仍然樂觀，康泰生物疫苗日前獲批後，內地投用的國產疫苗已增至6款，國家衞生健康委醫藥衞生科技發展研究中心主任鄭忠偉近日稱，內地疫苗產能今年接近50億劑。中國疾控中心研究員邵一鳴則預料，隨着今年下半年疫苗產能大幅增加後，接種速度會進一步提升，相信年內可以提早實現建立群體免疫屏障的目標。

而據中國疾控中心今日發佈的疫苗接種不良反應監測情況，從去年12月15日至今年4月30日，內地接種疫苗2.65億劑次，報告預防接種不良反應逾3.1萬宗，報告發生率為11. 86／10萬劑次。報告指出，在不良反應中，約2.6萬宗、超過8成為一般反應，報告發生率為9.84／10萬劑次，其中高燒（≥38.6℃）2,722宗、紅腫675宗、硬結304宗。

異常反應則有5,356例，佔17.04%，報告發生率為2.02／10萬劑次；頭3位的反應分別為過敏性皮疹3,920宗、血管性水腫107宗、急性嚴重過敏反應75宗。在異常反應中，嚴重病例188宗，報告發生率為0.07／10萬劑次。

《新京報》／央視／中央社

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