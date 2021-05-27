美國總統拜登（Joe Biden）昨表示，他已經下令情報部門，調查COVID-19起源，並在90天呈交報告。中國駐美大使館發言人批評美國「熱衷於搞政治操弄和指摘遊戲」，將疫情溯源的科學問題政治化，會令「政治病毒」蔓延肆虐，國際防疫合作舉步維艱。

拜登在聲明中指出，情報機構「應再加倍努力收集及分析資訊，這些資訊可能讓我們更接近最終結論，並且應在90天內對我報告」，當中內容包括疫情是否可能來自中國的實驗室事故。他解釋，情報人員現時相信兩個假設，包括疫情與動物有關，以及病毒源自實驗室，但兩個假設仍未有足夠資料。他強調：「美國將繼續與全球志同道合夥伴合作，施壓中國參與完整、透明且基於證據的國際調查，並且提供所有相關資料及證據的取得途徑。」

華轟科學問題政治化

越來越多國家及醫學專家不反對研究疫情與實驗室的關係。美國白宮抗疫顧問、著名傳染病專家福西（Anthony Fauci）日前一改口風，指未能肯定病毒是自然演化，推翻之前否認疫情從實驗室洩漏的說法，他說：「我並不確定病毒來自大自然，我認為我們應該繼續調查中國到底發生了甚麼。」 歐盟亦要求世衞繼續調查疫情來源的所有假設，又要求世衞提出明確時間表，定期交代調查進展。

中國駐美大使館發言人批評美國「熱衷於搞政治操弄和指摘遊戲，釀成大量民眾喪生的人間悲劇」，然而美國仍重施故技，反問：「難道是想看到悲劇重現？」發言人又指，支持對全球各地發現的所有疫情早期病例進行全面核查，徹查某些散佈全球又秘而不宣的基地、生物實驗室等進行，但不能將疫情溯源的科學問題政治化，導致「政治病毒」蔓延肆虐。

彭博