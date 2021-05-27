【疫情持續】台灣昨新增401宗本地確診，另增266宗校正回歸個案，令台灣本地確診個案首破5,000宗，全台累計5,584宗本土確診。昨日新增13宗死亡，再創單日死亡人數新高。最新確診者中不但有百歲人瑞染疫，新增的死亡個案甚至有年約40歲的女子，為目前最年輕的死亡個案。

據悉，死亡的年約40歲女患者自本月19日經採檢入住防疫旅館後，同日出現發燒症狀，25日不幸死亡。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳坦言，像這樣突然過世的個案，目前還須更多資料調查其死因。包括這宗個案，昨共有三人分別在集中檢疫所及防疫旅館內死亡。

患者無症狀「隱形缺氧」亡

目前，中央集中檢疫所共收治1,577名確診患者，其中159人須送院治療，約佔10%。據陳時中指，集中檢疫的作用是在前端作為確診個案的安置場所，降低醫院壓力，另外在進行解除隔離治療時，也可以作為後方緩衝區，抗疫角色十分重要。

災情重災區台北的醫療資源持續緊張，市立聯醫工會、台大醫院院長已先後公開告急，市長柯文哲昨哽咽指：「大家還是要給前線醫護人員打氣！大家加油！撐住！」他提醒，市內的疫情固然以萬華區最嚴重，但其實各大行政區都有案例，全市的防疫旅館將達51家，可以收容約1,400名居家隔離、確診陽性民眾。

此外，自台灣這波疫情爆發以來，短短半個月已造成至少34死。由於部份個案在確診前已死亡，讓患者這種因「隱形缺氧」致死的問題受到關注。「隱形缺氧」是指部份確診者即使血氧已經明顯低於正常範圍，卻沒任何外在症狀出現，直至血氧繼續急速下降時就喪失意識死亡。台北新光醫院呼吸加護病房主任林嘉謨建議，快篩陽性者應早晚量一次血氧；若是經核酸檢驗後確診者，應早、午、晚量血氧。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞亦建議，把血氧監測列入評估項目之一，快篩陽性者或確診者居家隔離時，每日症狀評估項目應包括血氧監測，如果呼吸速率超過30下，血氧監測已經低於95%，就可作為警示症狀。

傳副總統與確診者同場用膳

有消息指，副總統賴清德曾在本月4日晚與一名確診者身處同一個飯店用膳，兩人甚至曾擦身而過，掀起防疫缺口的「國安危機」。不過，總統府發言人張惇涵回應指，賴清德當晚在福華飯店的單獨包廂用餐，而且其出入路線均有維安人員單獨管控，不存在「擦身而過」。

新黨宣佈，將召集律師團組「國賠民間隊」，協助受害者向應作為而不作為的無能政府索賠。新黨批評，當局在明知沒疫苗會引起更多人染疫死亡的情況下，卻在採購工作上毫無作為，造成有民眾染疫死亡，此舉已構成國賠條件。

台灣蘋果新聞網/中央社