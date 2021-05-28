新西蘭早前未有跟隨美、英、加、澳「五眼聯盟」（Five Eyes）的盟友，公開就香港、新疆等問題批評中國，因而備受國際輿論質疑對華立場過於軟弱。儘管新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）隨後表示，與中國之間的分歧正變得越來越難以調和，仍無法改變外界對該國的看法。有澳洲媒體更將新西蘭戲稱為「新習蘭」（New Xi-Land），指新西蘭要看中國國家主席習近平臉色，引發當地輿論熱議。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）將在周日播放的新一集新聞節目《60分鐘》（60 Minutes），討論新西蘭的中國政策，對「澳紐」兩國關係的影響。《60分鐘》昨日播放的宣傳短片顯示，澳洲記者史坦福特（Tom Steinfort）在一個公開場合中向新西蘭總理阿德恩提問：「你是否有時候需要咬住自己的舌頭，才能避免得罪中國政府？」在影片中，阿爾登隨即回答「不」。

接著影片導入旁白：「我們（澳洲）以為他們（新西蘭）是最好的朋友；但看來他們為了賺中國的快錢，已經拋棄我們了。」這時，旁白質問，新西蘭是否已變成了「紐習蘭」（New Xi-Land）。

據新西蘭新聞網站Newshub昨日報道，阿德恩表示：「雖然我還未看過有關宣傳短片，但我知道它已在網上引起一些人的興趣。很明顯，它形容紐西蘭以及我們與澳洲關係的方式，我是完全不同意的。」

新西蘭全國性廣播電台「ZB新聞開講」（Newstalk ZB）的名嘴杜普萊西亞藍（Heather du Plessis-Allan ），則在昨天的節目中以「荒謬」來形容《60分鐘》的宣傳短片。杜普萊西亞藍認為，「五眼聯盟」向新西蘭所施加的壓力，比來自中國的壓力還要大。

對於《60分鐘》宣傳短片引起的爭議，新西蘭內閣貿易及出口成長部長兼環境部長派克（David Parker）昨天向Newshub強調：「我們（新西蘭）在這世界上最重要的合作夥伴是澳洲；我們歷屆政府都致力維持這份關係。」

派克提到，澳紐兩國同樣需要處理「與中國的敏感關係」；他預料，當澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於周日到訪新西蘭時，將會與阿德恩討論有關議題。但派克又提到，由於澳洲墨爾本市近日疫情再度爆發，莫里森的行程可能會受到影響。

新西蘭先鋒報（The New Zealand Herald）報道，《60分鐘》記者史坦福特指出，新西蘭對中國態度之所以引起國際關注，是始於今年3月，當時歐、美14國聯合發表譴責中國政府於新疆和香港違反人權聲明；在「五眼聯盟」中，唯有新西蘭沒參與。

史坦福特認為，新西蘭對中國立場異於「五眼聯盟」中的其他傳統盟友，是引發國際興論熱議的肇因。

中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）