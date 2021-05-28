中共早前在北京高度舉行「全國掃黑除惡專項鬥爭總結表彰大會」後，繼續大力打黑。湖南省衡陽市兩級人民法院今日，分別就一系列的涉黑案件，公開向57名疑犯作一審宣判。其中，涉及故意殺人以及武裝販毒等罪行導致5人死亡的4名黑幫成員，分別被判處死刑。

據內媒報道，這一系列案件是由公安部掛牌督辦，於2020年12月20日至23日分別在衡陽市中級人民法院、衡陽市珠暉區人民法院、石鼓區人民法院、雁峰區人民法院、蒸湘區人民法院開庭審理，但未有即時宣判。57名被告中，43人屬黑社會性質組織成員，另外14人為非組織成員。

公訴機關指控，該黑幫組織自1993年至2019年中，在廣東、廣西、湖南等地有組織地觸犯故意殺人，武裝掩護販賣、運輸、製造毒品，非法持有彈藥，非法買賣槍支，故意傷害，聚眾鬥毆，尋釁滋事，強迫交易等26宗違法犯罪活動；該黑幫還涉及21宗故意殺人、故意傷害、搶劫、非法拘禁等罪行，造成5人死亡、2人重傷、9人輕傷、1人輕微傷。

公訴機關指出，該個以被告石峰為組織者與領導者的黑幫組織結構穩定，層次清楚，成員眾多，有明確的組織者、領導者，骨幹成員，規矩嚴格。該組織通過有組織地違法犯罪活動或者其他手段獲取經濟利益，「以商養黑」、「以黑護商」，將巨額資金直接用於支持組織實施違法犯罪活動。

另外，該黑幫被指以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，嚴重破壞了當地經濟、社會生活秩序。

不過，內媒的報道僅交代，石峰等4人被判死刑，至於其他黑幫成員的刑期則未見有透露。

新華社

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