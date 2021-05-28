中共將於7月1日前後大肆祝慶建黨百年，官媒新華社報道，北京將有多項慶祝活動，並於6月26日在梅地亞中心設立新聞中心，但因為疫情關係，這次不會邀請境外記者到北京採訪，而只會讓「部份」在北京的港澳台及外國記者到現場。屆時新聞中心網站將提供相關文件、照片和影片，供無法到場採訪的媒體使用。

資料顯示，今年3月全國「兩會」（人大、政協會議）也採取類似的防疫措施，當時同樣不接受境外媒體臨時進京，僅有少數媒體得以進入人民大會堂採訪。

受中國籍夫人所累 比利時駐韓大使今夏離任

比利時駐南韓大使萊斯寇河（Peter Lescouhier）的中國妻子相雪秋（Xiang Xueqiu）4月在服飾店掌摑店員遭韓國警方立案調查，引發韓國民眾不滿。相雪秋雖然獲外交豁免權免遭刑事指控，但亦受到強烈抨擊。萊斯寇河亦受牽連，在這次風波後被認為難以繼續執行職務，比利時副總理兼外長維爾姆斯（Sophie Wilmes）決定結束其任期，夫婦2人預計在今年夏天返回比利時。

比利時駐韓大使館今天再次透過Facebook發表聲明，表示比利時外交部確認相雪秋在出院後，已親自向兩名受害店員私下會面並道歉；同時，在警方要求下，相雪秋放棄外交豁免權，將在健康狀況許可下全力配合警方調查。不過，韓聯社指，比利時政府所稱「放棄外交豁免權」僅限於接受警方調查，並不代表相雪秋會接受法院審判等司法程序。

習近平出席兩院院士大會強調科技自立自強

中國科學院第20次院士大會、中國工程院第15次院士大會和中國科學技術協會第10次全國代表大會28日上午在北京人民大會堂召開。國家主席習近平出席大會並發表講話。他表示要堅持把「科技自立自強」作為國家發展的戰略支撐；要加快建設科技強國，實現高水準科技自立自強。要激發各類人才創新活力，建設全球人才高地。

他強調，當今世界的競爭說到底是人才競爭、教育競爭。要更加重視人才自主培養，努力造就一批具有世界影響力的頂尖科技人才，穩定支持一批創新團隊，培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。「我國教育是能夠培養出大師來的，我們要有這個自信！」

在同一場合，總理李克強則表示當前國內外環境複雜嚴峻，要激發市場主體活力，增強發展內生動力，持續深化改革開放。他又提到，要保持宏觀政策必要力度，注重用市場化辦法解決大宗商品價格上漲等經濟運行中的問題。

他亦表示，要推動科技創新，保障和改善民生，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展；要發揮中國人力人才資源優勢，增強科技創新對經濟增長的引領帶動作用，強化基礎研究，推動關鍵領域取得更多突破，激發企業創新活力，落實好研發費用加計扣除等政策，促進產業升級。

廣東省委書記、省長珠海調研

廣東省委書記李希、廣東省省長馬興瑞5月26日到珠海市，包括在橫琴新區實地考察環島電子圍網和海關電子聯網系統運行情況，走進「澳門新街坊」項目建設現場，詳細了解項目總體規劃和各項基礎設施建設進展。2人又到橫琴口岸，察看口岸查驗通關、檢驗檢疫、疫情防控等工作。

李希強調，全面推進橫琴粵澳深度合作區建設，高標準建設跨境基礎設施，提升口岸綜合管理水平，推動珠澳人流物流資金流信息流更加便捷流動，加快推進「澳門新街坊」項目建設，打造粵港澳大灣區高質量發展新引擎。一要全力推進橫琴粵澳深度合作區建設。

深圳疾控中心移動式生物安全實驗室啟用

深圳鹽田港近日出現疫情，深圳市疾控中心於26日緊急啟用移動式生物安全實驗室，集結人員、物資，又安排車輛、臨時水電、試劑材料，再經過設備調試，確保後勤保障等，為等候在僑城北公交綜合停車場的公交司機採樣核酸，截至28日，共採樣6,710人。

綜合報道

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