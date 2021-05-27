全台對疫苗需求激增，陸續有聲音呼籲當局「放下面子」，向BioNTech疫苗的大中華代理商上海復星洽談疫苗採購。不過台灣疫情指揮中心指揮官陳時中昨首披露，過去與德國BioNTech原廠就疫苗供應談判時的觸礁內幕。

據上海復星去年公告顯示，今年可從德國BioNTech原廠採購到至少一億劑疫苗予中國大陸，有輿論近日批評疫情指揮中心本可直接與上海復星接洽採購疫苗，「不要再卡在面子問題」。

鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨證實，郭有意採購外國疫苗，強調陸方沒介入，消息指當中涉及1,000萬劑、由復星代理的BioNTech疫苗。民進黨立法院黨團總召集人柯建銘證實，郭本周日曾與他討論採購BioNTech疫苗，甚至一度已向德國原廠談妥要買500萬劑，但事件最終沒回音。

美15萬劑莫德納今抵台

總統蔡英文曾指，其實台灣曾與德國BioNTech原廠洽購疫苗，但終因大陸介入致計劃觸礁。陳時中昨披露更多細節，表示台灣早在去年8月便與對方談判，雙方亦於今年初一度同意草案內容，但對方其後突然來訊，「強烈建議」更改中文新聞稿的「我國」兩字，即使當局翌日已把字眼改成「台灣」，但談判再無下文。國台辦則批評台灣直接向原廠採購是「不循正途」。此外，首批15萬劑美國莫德納疫苗將於今日下午抵台。

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