【本報訊】習近平的女兒習明澤和姊夫鄧家貴的個人資料遭公開，觸發「惡俗維基」案。被指為主犯，20歲的牛騰宇遭重判14年監禁引起外界關注。

全美中國學生學者自治聯合會（IFCSS，簡稱全美學自聯）發聲明，強烈譴責北京當局虐待牛騰宇，並呼籲公眾以寫信或寄明信片等方式聲援牛騰宇。

全美學自聯表示，惡俗維基案中24名年輕網民入獄，其中牛騰宇含冤被判14年重刑，並遭到警察反覆毆打和性虐待，該會對此感到非常憤慨。聲明又指出，習近平家族過着雙重生活，被他們欺騙的公眾本來就有權獲悉。該會表示強烈譴責中共對這群年輕人野蠻的政治報復，並讚賞牛騰宇在酷刑面前表現出的勇氣。

2019年境外網站「紅岸基金會」和「支納維基」公開習明澤及鄧家貴的資料，惟廣東茂名警方卻逮捕位於內地的「惡俗維基」成員，其中牛騰宇羈押期間遭嚴刑逼供，終因尋釁滋事罪、侵犯公民個人訊息罪等罪判囚14年。

辱陣亡解放軍青年獲釋

另外，被指侮辱今年中印衝突中陣亡解放軍官兵的19歲重慶青年王靖渝，4月前往美國途中，在阿聯酋迪拜國際機場，一度遭當地警方拘捕。他昨日獲釋，並已前往土耳其。此前王旅居海外，有美國居留權，他於微博發文評論解放軍後，遭中國警方通緝。