不少人都將香港現時的局勢，與上世紀台灣戒嚴時期比較。當年台灣的新聞環境是甚麼情況？與香港相比又有何相同和不同之處？台灣中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人認為，台灣在戒嚴時新聞自由受到全面控制，而香港目前則尚殘存一定新聞自由空間，但不斷在縮小，正在逐漸走向與戒嚴下的台灣趨同（converge）過程。

身為學者的吳叡人，由學生時代起便積極參與社會運動，包括1990年野百合學運、2014年太陽花學運，亦經常就台灣、香港及中國政治問題發表評論，而他更是被前特首梁振英點名批判為宣傳港獨的《香港民族論》作者之一。他說，台灣的新聞自由是從無到有，相反香港則是從有到無。台灣從日本時代開始，就有嚴格的事前檢閱制度，終戰後到二二八雖有短暫的自由，但二二八後開始又緊縮，1949年戒嚴令頒佈，限制憲法賦予人民權利，再依據戒嚴令頒佈一系列限制言論出版自由的命令和法律（《新聞紙雜誌圖書管制辦法》、《出版物管制辦法》《出版法》），加上1951年的「報禁」政策，即「限照（不發新照）」、「限張」、「限印（一地印刷）」。從50年代初期開始，台灣全面喪失新聞自由，1970年後期到1987年間地下刊物大量出現，是自由化的前兆，直到1987年解嚴。

至於香港，港英政府於戰前1920年代省港大罷工後，由新聞處開始審查新聞內容，建立審查體制，1946年至1971年發記者證限制新聞自由，1971後逐漸開放，不過當時整體而言，還是比台灣自由很多，特別是關於國共問題的報道。97回歸後，中共開始非正式干預，傳媒有自我審查情況，到2010年代中港衝突加劇，新聞自由亦一點一點萎縮，2019年限制記者認定，2020年《國安法》頒佈後，正式開始大幅限縮新聞自由。

吳叡人分析指，香港並非以正式頒佈新的法律命令來限縮新聞自由，也不是由軍警單位執法，而是由北京當局、中聯辦及左報示意，港府各單位執行。例如蔡玉玲一案，就是律政司任意擴大解釋現行法律，法院配合方式執行，表面上是普通法的執法方式，其實背後有《國安法》加持，非正式擴大了行政權。另外如整肅港台，則是港府直接介入人事，空降李百全進來整肅，看似港府內部整頓，完全不涉及法律，其實背後是《國安法》發威。

在限縮自由的功能上，《國安法》體制和戒嚴法體制類似，但執行方法不同。《國安法》是大陸法，結合既有的普通法，改變了普通法執行方式，成為「威權法治」，而且是由港府執行，維持「間接統治」的外表；戒嚴法整個體制是大陸法，一體成形，織成一道嚴密的法網，而且由大陸來的軍警直接執法，具有「直接統治」的特質。

吳叡人亦認為，現時香港的新聞自由仍未死亡，首先《蘋果》、《立場》等仍在運作，代表香港仍然有反對聲音；其次只要中共仍想依靠香港的國際金融中心地位，其對付香港的手法難以像新疆般極端，加上香港行普通法，難以像當年台灣一聲禁令迅速取締，要限制新聞自由亦只能利用法律條文逐漸削弱傳媒功能，而這便提供了一定空間。而最重要的是，香港社會高度發展，民眾教育水平較高，亦與民主世界連繫密切，因此中共的洗腦手段不可能成功，亦不可能阻止香港人追尋真相。

《蘋果》記者

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