台灣中央選舉委員會（下稱中選會）昨公佈將於今年8月28日星期六舉行公投，四項公投事項包括國民黨提出的反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁及重啟核四。

中選會公佈第17至20案投票公告，涉及議題均頗有爭議性。近日因有電力設施故障導致供電緊張，其中第17案內容為「是否同意簡稱核四的龍門核電廠啟封及商轉發電？」，或受供電狀況左右。第18案為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，萊克多巴胺為瘦肉精其中一種，人類攝入過量，可導致惡心、頭暈、肌肉顫抖等中毒症狀。國際食品法典委員會就萊克多巴胺殘留量訂立標準，但歐盟及許多國家仍全面禁止。

停電或不利保育藻礁案

至於涉及「公投綁大選」的第19公投案，問及「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」台灣前年修例，規定兩年舉行一次公投，八月第四個星期六為公投日，公投日期與大選不掛鈎。第20案則為「是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政表示，近期停電斷電，讓藻礁公投不同意方似乎氣勢高漲，聯盟會持續傳達藻礁保育和能源轉型的訊息予公眾，爭取支持。

中央社