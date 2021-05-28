台灣疫情大爆發後，疫苗頓成民眾抗疫希望並紛紛指摘政府採購不力。台灣總統蔡英文今早貼出15萬劑Moderna（莫德納）疫苗上機飛台照片，表示推動疫苗採購必須低調謹慎進行，呼籲全台民眾團結防疫。官方指，疫苗抵台後要經7日封緘流程。台灣行政院院長蘇貞昌則表示，購入的各種疫苗正如期交貨。新一批41萬劑的AZ疫苗今日在台灣各地開打，吸引大批民眾預早排隊接種，部份衞生所外人龍長達數百米。有民眾抱怨政府採購疫苗過慢致防疫出現大缺口。

蔡英文今早在Instagram貼出莫德納疫苗上機的照片表示，政府持續努力推進，但為了讓一切上軌道，這些都必須低調謹慎進行。她喊話「防疫是一場長期的戰爭，每一個台灣人都在堅持着。只要我們團結防疫，不分黨派，我們一定可以打贏這一仗。」

蘇貞昌在Facebook上載疫苗上貨機的短片並表示，15萬劑莫德納疫苗已在今日零時，從盧森堡出發，預計今午3時多便可送抵台灣。他強調，購買的各種疫苗都在如期交貨中，而台產疫苗也研發順利。

蘇貞昌指出，疫苗要打在人身上，任何疫苗都要經過政府嚴格的檢驗，確保安全性和有效性。提醒民眾做好防疫，保護自己也保護家人。

台灣中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥早上在記者會上表示，疫苗會在下午3時50分抵台，然後要經7日封緘流程。對於疫苗數量被指過少，陳宗彥說，希望已訂定採購契約的疫苗，都能照議程來台灣。

至於大陸聲稱透過廈門紅十字會贈送疫苗給金門，是陳宗彥指，疫苗輸入要有法定程序，不是可以隨意贈送的。

不過，被問到下一批疫苗廠牌、到貨時間以及台產疫苗進度，陳宗彥一律回答「都按照時程」。

指揮中心指出，今年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約。該疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於-20℃可保存6個月，於2至8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

另一款AZ疫苗，新配發的41萬劑今日已送到各縣市開打，多處醫院或衞生所外，也出現等候開門接種疫苗的人龍。其中，新北市土城衞生所門外，便有數百米的人龍等待開門，有民眾直接躺坐在路旁等待。

這批AZ疫苗分2階段配發，首批15萬劑28日會供台北市和新北市第1至3類人員以及其餘縣市醫療人員接種，以尚未接種首劑者最優先，其中台北市首批分配2.2萬劑，新北市及桃園市皆為1.8萬劑、 高雄市則有2.1萬劑，台中市為1.75萬劑。

從事服務業的25歲賴先生表示，第一批15萬劑疫莫德納疫苗來台，如果可以施打當然會，不過應該要由醫護人員、警察、消防優先施打，畢竟這些人都是第一線面對病毒的人；針對第二批疫苗185萬劑要到6月底才會來，真的有點慢，認為政府應該不要再政治口水，畢竟現在許多行業都撐不下去，希望政府能夠想辦法盡快拿到疫苗，讓全民能夠回到正常生活。

從事服務業的30歲林小姐則說，如果這批疫苗可以輪到她施打，當然願意，不過現在疫苗仍大量不足，應優先予醫護人員接種，她也批評，政府採購疫苗效率差，導致發生防疫破口後，讓全民陷入困境。

台灣《蘋果新聞網》

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