內地在疫情高峯過後經濟逐漸復蘇，卻因電煤緊俏、價格高企，造成近日電力供應再度短缺。據內地財新網報道，廣東5月最大電力缺口佔比達6.02%至8.3%，局部地區錯峯用電（輪流限電）或將延續至年底，廣西這一缺口佔比為11%；電力供應緊張之際，廣東6月暫不開展電力現貨結算試運行制度。

報道指，自5月中旬開始，廣東在17個地級市啟動有序用電，包括，廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、潮州、汕頭、肇慶、江門等地區。隨後，缺電形勢愈發嚴峻，至5月末，廣東部份區域已由起初的每周錯峯一天增加至三天，即「開四停三」。

東莞市南城街道辦事處昨日更披露，今年東莞全市供用電形勢嚴峻，錯峯用電措施或將延續至年底。而經營多層電路板生產的惠州市聚創立電子有限公司，本月24日更接到當地供電所通知，本周24、25、28日3天執行有序用電，該公司的部份訂單交期將受影響，他們已啟動緊急預案安排租用發電機。

報道謂，今年5月廣東預計最高電力負荷需求1.33億千瓦，存在800至1100萬千瓦的電力缺口，最大電力缺口達6.02%-8.3%。

與廣東毗鄰的廣西也面臨電力缺口。廣西工信廳發佈的一份有序用電預案文件稱，本月25至30日，廣西最高負荷需求將達2,700萬千瓦，而最大電力缺口預計為300萬千瓦，電力缺口佔比為11%，廣西將執行錯峯、避峯預案。

即使是水力發電大省的雲南，亦現電力供應緊張。雲南省能源局5月19日批復，啟動雲南有序用電方案，時間為5月10日至本月月底。目前，省內部份電解鋁企業已出現壓產、減產情況，直至6月中下旬。

財新網的分析指，內地供電緊張，主要與本月以來出現持續高溫天氣有關，另外經濟形勢回暖，經濟活動同比大幅增加。另一方面，4至5月枯水期導致水力發電嚴重不足。

而電煤緊俏、價格高企亦是這一輪電力供應短缺的成因之一。3月以來，受國內安全環保限產和宏觀經濟復蘇影響，供需基本面上，電煤供不應求狀況漸顯，煤價逐步走高。另在全球「放水」背景下，包括動力煤在內的大宗商品期貨價格大幅上揚，助推了現貨價格上漲。

廣東省能源集團有限公司旗下一家位於珠三角區域的電廠負責人表示，若加上財務成本，現時煤電機組每發一度電真實成本約0.4元左右，僅比標杆電價低6分錢，但已接近於年度電力直接交易成交價。

據悉，廣東省決定6月份不開展電力現貨結算試運行，今年5月，廣東開啟電力現貨整月試結算。電力供應緊張也反映在現貨市場價格之中，其中5月18日發電側燃煤機組實時成交均價最高，達0.8778元/每千瓦時，這一價格為廣東燃煤基準價（即標杆電價）的1.9倍。

一位廣東電力人士告訴財新，這主要出於電力緊缺現貨市場價格攀升以及重大活動穩定考慮。所謂「重大活動」應是指中共建黨百周年的公開宣傳活動。亦有南方電網人士透露，一般情況下，目前現貨電量佔比只有10%，但由於今年用電增長超預期，5月份廣東現貨電量達到30%，造成敞口風險大，後續影響較大。

財新網

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