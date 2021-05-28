（新增內容）華航今天（28日）載運首批15萬劑莫德納（Moderna）疫苗的貨機，下午成功抵達台灣，但就較原定時間延誤了一個多小時。對此，台灣有傳媒爆料指，華航特別申請更改航道，目的是要避免飛過大陸領空，但中央疫情指揮中心表示，航班延誤是為了加油，而華航亦表示，該航班航路是依飛行計劃執行。另有台灣傳媒指，綠營高層早知15萬劑疫苗運台，只是避免出現變數而封口。

華航載有15萬劑疫苗的CI5556班機香港時間28日凌晨從盧森堡起飛，中途停經杜拜，再飛台灣桃園機場，原定下午3時50分，但最終延誤1小時13分，至5時才抵達。

總統蔡英文晚間在Facebook發文表示，今天剛配送出去的AZ疫苗正在施打，這一批順利到貨的Moderna疫苗，在完成通關和檢驗等程序後，很快也會進行配送和施打。接下來，還會有更多的疫苗陸續到位，「我們的任務，是在最短的時間內，讓最多的國人完成疫苗接種」。

她表示，因應後續大量接種的需求，包括適合的接種處所、足夠的注射人員，這些後勤事項，都正在積極加強中。政府也會建立一套系統，讓民眾知道打疫苗的時間、施打後回報健康狀態的方式等等。

不過，由於華航這班飛機延誤了一個多小時才抵達，引發了不少猜測。《自由時報》指該班機起飛前申請飛行計劃時刻意改變航道，也明確表示，除了需要保持溫度需要多加油量外，也註明是要避開大陸的飛航情報區，所以當飛機飛越泰國曼谷之後，就改飛柬埔寨、越南等地再進入台灣飛航情報區。報道又指，由於要繞路，飛示時間由原來的7小時增加為9小時多。

不過，華航表示，該航班航路依飛行計劃執行。而中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥亦表示，據他了解貨機是因為要加油才延誤1小時抵達台灣。

香港《蘋果》翻查追蹤航班飛行路線的網站Flightradar24，記錄顯示CI5556於28日在杜拜起飛後，逐漸靠道飛行，飛越泰國曼谷的上空後，再經柬埔寨、越南，駛入菲律賓的領空，再從下方進入台灣飛航情報區。

今次飛行的路線明顯與以往不同，由23至27日，CI5556的航班由杜拜飛往台灣，皆直接經印度的加爾各答、緬甸，再進入大陸雲南、廣東後經台灣海峽飛抵台灣，與今次拾近取遠明顯不同。

據台灣傳媒報道，陳時中早前表示，會有疫苗日內運抵台灣，卻不透露製造商資料，坦言這是因為「吃的虧還不夠多嗎？」相信是指北京近日介入，令台灣無法順利向外訂購疫苗。

直至台灣《蘋果新聞網》昨傍晚獨家報道，15萬劑莫德納疫苗將由華航貨機，從盧森堡運到台灣，陳時中在確定華航貨機起飛後，才於昨晚鬆口證實，顯見疫苗搶購變數之複雜。

知情人士指出，上自總統府、下至指揮中心，以及其他綠營核心人士等，其實早已掌握莫德納疫苗即將運抵台灣的時間和行程，因此蔡英文近日才堅定宣示：「向原廠購買、由中央統籌」所有疫苗，而陳時中也緊接在昨天展現決心，無懼買不到復必泰疫苗。

而今次15萬劑疫苗下機後被送至冷儲物流中心，後續檢驗預計2周內完成，之後會優先提供予醫護等第一線人員接種。有航運業界人士認為：「只不過才15萬劑，光是給醫護就打光了，別說機組員，其他人根本沒得打」。

感染症專家、台大兒童醫院院長黃立民則說，目前島內醫療量能緊繃，門診關掉、急診塞爆，15萬劑莫德納一定先給第一線醫療人員接種，估計很快就會打完；至於陳時中稱6月底前會再來185萬劑疫苗，黃立民認為對這一波疫情對緩解燃眉之急多少有點幫助。

《自由時報》／台灣《蘋果新聞網》

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