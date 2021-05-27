中美經貿高層舉行視像通話之際，同日有「亞洲沙皇」之稱的美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）表明，美國透過與中國「接觸」（engagement）的對華政策時代已經結束，對華政策今後將在以競爭為主導範式的「新戰略規範」下運作。他強調美國改變政策範式的主因，是習近平出任國家主席後中國決意在國際舞台上扮演「更自信的角色」。

指習執政是主因

坎貝爾周三出席史丹福大學主辦的活動時稱，近年北京在國際上的舉動，包括與印度發生邊境軍事衝突、向澳洲發起「經濟戰」以及「戰狼外交」的興起，反映中國正向「硬實力」轉移，決意扮演更自信的角色。他指習近平執政是美國改變對華政策的主因，形容習是「深度意識形態但也相當不感情用事」的人，並「對經濟不很感興趣」；他自2012年上台以來「幾乎完全瓦解了近40年來為集體領導而設計的機制」。

今年3月曾參與美中阿拉斯加最高層外交官員會晤的坎貝爾又稱，當日出席的中共中央外事辦主任楊潔篪和外交部長王毅，距離中國領導人的核心圈仍然很遠，距離足有「一百英里以內」。

坎貝爾重申，盟友將是美國在未來幾年內反制中國努力的核心，當中與印度、日本和澳洲組成的「四方安全對話」很重要。中國外交部發言人趙立堅昨回應坎貝爾的言論，指用競爭來定義或主導中美關係完全錯誤，呼籲美方摒棄冷戰零和思維，客觀理性看待中國的發展。

彭博社