台海和平繼續成為國際議題。歐盟與日本領袖舉行視像峯會後發表聯合聲明，表示深切關注東海及南海局勢和穩定，又會就香港、新疆等問題保持合作。中方則表示強烈不滿及反對，批評上述言論超出正常發展雙邊關係範疇，強調台港及涉疆問題是中國內政。另外，國務委員兼外長王毅也應約與英國外相藍韜文通電話，王毅重申中方對涉港涉疆問題的立場。藍韜文則稱會繼續關注香港局勢及新疆出現侵犯人權問題。

繼美日、美韓及G7外長會議後，歐盟領袖也就台海局勢公開表達關切。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），27日與日本首相菅義偉舉行視像峯會。

會後，雙方發佈聯合新聞稿，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。

這是繼4月美日領袖高峯會、5月七大工業國集團（G7）外長會議及近日美韓領袖聲明後，歐盟領袖也公開關切台海情勢。

歐盟除關注台海穩定外，歐盟與美國外交高層昨天會談，會後也在聯合新聞稿表達支持台灣有意義參與國際組織及出席世界衞生大會（WHA）。

新聞稿亦有提及香港及新疆問題，表示會針對涉港涉疆及其他區域事務密切協調，並「嚴重關注」東海和南海局勢，堅決反對任何單方面企圖改變現狀和加劇緊張局勢的企圖，並就雙方對中國和俄羅斯的關係交換意見。

此外，重申尊重國際法，保持航行和飛越自由至關重要。

歐盟表示，在面對疫情大流行、氣候變遷及印太區的新安全挑戰等議題，歐日合作更加重要。

聲明也指出，在歐日皆與美國建立長期牢固夥伴關係的基礎上，希望強化3邊合作，支持共同的價值觀和利益。

歐日領袖也宣布組成「綠色聯盟」，促進加快應對氣候變遷及環保問題。雙方又承諾支持負擔得起的疫苗、診斷和治療方法，致力擴大疫苗生產並保持供應鏈開放。

對於歐盟及日本在峯會後的聲明，中國駐歐盟使團發言人表示強烈不滿和堅決反對，批評有關言論完全超出正常發展雙邊關係的範疇，損害國際和平與穩定，以及地區國家相互理解與信任，與歐盟和日本所聲稱，建設更安全、民主和穩定的世界的目標，明顯背道而馳。發言人重申台灣、香港和涉疆問題是中國的內政，不容干涉，中方必將更加堅定捍衞國家主權、安全及發展利益。

王毅向藍韜文闡述對港對疆立場

另外，王毅與藍韜文通電話。他指出，中英兩國歷史文化背景不同，發展階段各異，看問題角度不盡相同是客觀現實。涉港涉疆問題上，王毅強調中國在香港所做的一切，都是為確保「一國兩制」這個基本國策行穩致遠。完善香港特區選舉制度正在得到香港各界廣泛支持。新疆問題的本質是反暴恐、反分裂、去極端化問題。中方歡迎外界各方人士到新疆了解真實情況，但不接受有罪推定式的所謂調查。

英國外交部表示，兩人討論了應對全球挑戰，例如氣候變化及全球健康的重要性。兩人並談及一系列外交政策問題，包括緬甸、伊朗及北韓局勢。藍韜文重申，英國持續關注香港局勢及在新疆出現的侵犯人權問題，強調讓聯合國人權專家不受限制地進入新疆十分重要。

中央社／路透社

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