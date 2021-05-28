疫情延燒全台！台南市今（28日）增6宗本土確診個案，連同校正回歸5月26日的1宗，單日7宗寫下疫情爆發以來次高記錄。台南市長黃偉哲下午3點緊急宣佈，已開發全台首創的戶外群聚的警示系統，可偵測系統裝置的方圓10米內的群聚狀況，如出現戶外10人以上群聚，將會立即通報警察局的LINE群組，系統同時顧全使用者的隱私，不會記錄使用者資訊與行蹤軌迹，日前已擇定10個最常出現人群聚集的處所進行測試。

中央流行疫情指揮中心今天公佈，全台新增297宗本土個案，其中6宗在台南，分別為同住西港的案7007、7008、7009，以及同住白河的案7318、7319、7320。案7007及7008是一對60多歲夫妻，為新北一確診者的家人，他們於本月12至23日曾一起前往板橋，24日出現症狀，26日偕同無症狀的案7009（20多歲）就醫採檢，之後3人確診。

案7318及7320則為一對70餘歲夫妻，是20餘歲的案7319之祖父母，與新北一名確診者為親友，並在本月23日曾經接觸，7318及7319在25日後陸續出現症狀，3人在27日至醫院採檢確診。

另外，台中市一名日籍教練在全大運期間到過台南，16日開始出現輕微症狀，25日因症狀未改善，前往醫院採檢，26日確診。台南市府今早公告其足迹活動，呼籲市民留意。

此外，高雄警察亦陷疫情風暴圈！小港分局某派出所昨（27日）晚間突然緊急關閉，原因是一名李姓巡佐因妻子染疫，緊急採檢後，於27日確診，其CT值僅19，顯示傳染力很高。據悉，李姓巡佐居於屏東，故歸為屏東個案，其感染源頭來自外母家族，目前，該群組已有7名同住及非同住家人染疫。由於李姓巡佐大部份時間都在派出所內，防疫人員已對派出所進行為期3天的大規模消毒，局內匡列的22人採檢均呈陰性，但仍要居家隔離。

台灣《蘋果新聞網》

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