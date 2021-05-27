央視國防軍事欄目近日介紹了解放軍使用的一種冷兵器：吹箭，聲稱箭頭上有麻醉劑，射中敵人的面部、喉部、眼睛等重要部位，能「殺人於無形」。不過，網民的看法似乎不一樣，不少人批評吹箭殺敵的成效，甚至有人嘲道 :「吹箭筒，唯一的作用只會招來一梭子（子彈）。搞這些東西，是在賭公眾的智商吧？！」

央視國防軍事頻道周二（25日）播放的《軍事紀實》欄目，以「熱血尖兵比武記」為題，講述陸軍第82集團軍舉行的「戰狼盃」偵察兵比武競賽。其中一項比試項目就是冷兵器：飛刀和吹箭。34歲的少校劉立敏指，飛刀和吹箭射到敵人的面部、頸部，非常致命。「吹箭，事先我們用點麻醉劑，吹到人的面部，很深的，包括喉部、眼睛這種重要部位，殺人於無形，沒有動靜。」

不過，對於被吹得如此犀利的吹箭，看在網民眼中，卻不是那麼一回事。有人以一句「復古」，含蓄表示此等冷兵器的落後；有人則批評吹箭在戰場上的作用有限制：「短兵相接才用得上」。還有網民嘲諷道：「世上致死速度最快的毒藥塗在箭頭，也要幾十秒以後才會死，而且藥量要很大並且瞬間被代謝吸收。吹箭筒，唯一的作用只會招來一梭子。搞這些東西，是在賭公眾的智商吧？！」「搞這些沒用的東西，冷兵器在現代能用在軍事上只有匕首和弓弩有效了，其他全是花里胡哨（意思：華而不實）！」

央視／網易／新浪微博

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