華裔澳籍作家楊恆均被控間諜案，昨日在北京開審。多個澳洲媒體發表一封稱是楊在三月給予澳洲領事官員或律師的口述信件，稱「26個月暗無天日」的關押讓他健康狀況每下愈況」，但他仍精神抖擻，沒有恐懼。法庭拒絕澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）旁聽，中國外交部發言人趙立堅回應稱，案件涉及機密，不安排旁聽「合法合理」，法院將擇期宣判。

「暗無天日」26個月沒恐懼

澳媒引用楊恆均的信件稱，他長達26個月「暗無天日」被關押，健康每下愈況，但是他仍然「精神抖擻」，並誓言堅韌不拔地面對苦難和折磨，「沒有甚麼比最大的夢魘已然降臨更讓人感到輕鬆，我現在已經沒有恐懼了。我也絕不會妥協」。他又稱：「如果有人想要為我寫的東西替我報仇，請向在中國裏面的人們解釋我所做的事，以及我的寫作對在中國的人們的重要性。」

案件昨日在北京市第二中級人民法院開庭，楊恆均由兩名人權律師莫少平及尚寶軍擔任辯護律師。開庭前法院已有大批警察駐守，其後擴大管制範圍到一個街區外，並查驗記者的身份，記者並未獲准進入法庭，傅關漢昨被以「疫情」及國安為由拒入內旁聽。傅關漢稱：「這令人深感遺憾、擔心、不滿，我們一直對該案有所擔憂，包括缺乏透明度，我們因此認為這是任意拘留的例證。」澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）呼籲，中國應該比照國際標準給予公平審判。

楊恆均本名楊軍，曾任職中國外交部，1999年移民澳洲，被捕前一直在撰寫有關中國事務的博客，他於2019年遭中國當局指控觸犯「間諜罪」，並羈押至今。趙立堅回應指，中國司法機關充份保障楊恆均的各項訴訟權利，國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽，「這也是很多國家通行做法」，認為不安排旁聽「完全合法合理」。

澳洲廣播公司/中央社