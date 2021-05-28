中共建黨百年，中共繼續加強對黨史和社會主義教育的宣傳力度。新華社報道，中共中央宣傳部等部門聯合推進建設優質大學思政類自媒體，構建傳播矩陣，強化中共黨史、新中國史的宣傳教育。分析指，手段旨在鞏固意識形態的考慮。

新華社報道，中共中宣部、中央網信辦、教育部及共青團中央等部門聯合推進建設一批優質高校思政類自媒體，公佈的「首批高校思政類公眾號重點建設名單」，包括北京清華大學、北大青年、中國大學生在線、首都教育等在內的大學微信公眾號、大學共青團公眾號、知識服務類機構公眾號共12個類型、200個公眾號。

分析說，中共對大、中、小學的思政教育建設自2013年以來就不斷強化。早於2013年，中共全國宣傳工作會議上，中共總書記習近平就提出要在宣傳中鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位，其中就包括意識形態重鎮的學校。

今年為迎接建黨百年，中共在全黨掀起大規模學習黨史運動，並修訂了最新版的「中國共產黨簡史」，以作為官方指定學習材料。

與此同時，中國教育部也曾專門針對中、小學校及幼兒園開列了一個不符合社會主義核心價值觀的問題圖書清單，禁止進入中小學校園，其中包括戲說黨史、國史、軍史讀物。

分析說，中宣部等中共的意識形態主管部門出於鞏固意識形態的考慮，希望發揮大學思政類自媒體在思想輿論領域的引領作用，着手扶持一批大學思政類公眾號，構建傳播矩陣，重點展開黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳教育，推動大學思想政治工作，可發揮增強自信力和鞏固意識形態合法性的作用。

中央社

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