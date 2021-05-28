一日兩學界名人隕落！著名歷史學家、思想文化史學家、翻譯家、清華大學教授何兆武，今早在北京逝世，享壽99歲。另外，著名歷史學家、教育家章開沅也在今早於湖北武漢逝世，享年94歲。

原籍湖南岳陽的何兆武，1921年9月生於北京，1939年考入西南聯合大學，1943年畢業於西南聯大歷史系，1943年至1946年在西南聯大外文系讀研究生。1956年至1986年任中國社科院歷史研究所助理研究員、研究員。1986年後任清華大學思想文化研究所教授。曾兼任美國哥倫比亞大學訪問教授和德國馬堡大學客座教授。長期從事歷史理論、歷史哲學及思想史的研究和西方經典著作的翻譯工作。

著作方面，何兆武於1978年出版了全書50多萬字的《中國思想發展史》系統、全面、科學地論述了中國思想發展史。此書幾經再版，獲多間大學選為教科書。

後來，何兆武又以英文撰寫《中國思想發展史》（An Intellectual History of China）由外文出版社出版，全書60多萬字，成為世界了解中國的一本重要著作。

另外，他還翻譯了《思想錄》、《社會契約論》、《西方哲學史》、《法國革命論》、《歷史理性批判文集》等專業的西方學術著作，成為影響數代中國人的經典。

何兆武2006年推出口述史《上學記》也對讀者影響很大，他曾在書中談到，「讀書不一定非要有個目的，而且最好是沒有任何目的，讀書本身就是目的」，強調閱讀過程本身就是最大價值，不能用功利標準來衡量。

文史學者劉超曾評價《上學記》稱，「這部『濃縮了20世紀中國知識分子心靈史』的隨筆，一經推出即受到多方矚目，除了讓人了解民國教育及一代學人的成長歷程外，也讓人們反思當下教育的種種困境。」

另據《光明日報》 消息，著名歷史學家、教育家、華中師範大學前校長章開沅，今早8點15分在武漢逝世。

章開沅，祖籍浙江湖州，1926年7月生於安徽蕪湖。早年就讀於金陵大學歷史系，曾任教中原大學，後來一直在華中師範大學任教，是中國辛亥革命史研究會、華中師範大學歷史研究所（現改稱中國近代史研究所）和中國教會大學史研究中心的創辦人和領導人。

章開沅在辛亥革命、中國資產階級、中國教會大學、南京大屠殺等研究領域都有開創性的學術貢獻，是中國近代史學的領軍人物。論著豐厚，主要包括《辛亥革命史》《辛亥革命與近代社會》《南京大屠殺的歷史見證》等。他在1984至1990年任華中師範大學校長。

澎湃新聞／新浪微博／中青網

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