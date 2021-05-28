海南國資委前副主任劉連璉，2006年因貪污受賄約2,673萬港元，被判無期徒刑及剝奪政治權利終身。不過，這名落馬女廳官最近被發現，原來先後經5次減刑，2023年11月21日便刑滿，即約只坐了16年牢便可重獲自由。

中國裁判文書網近日發佈《劉連璉受賄罪減刑刑事裁定書》，披露了劉連璉獲5次減刑的信息。

報道指，劉連璉在2007年8月被終審裁定無期徒刑，分別於2009年12月被減為18年有期徒刑，之後又先後在2012年6月、2014年11月和2017年3月獲3次減刑，最新一次是在2020年11月，據稱她因改造期間確有悔改表現，考核期累計獲7個表揚，法院裁定對其減去有期徒刑5個月，刑期執行至2023年11月21日。

劉連璉2015年以第一人稱撰寫的「懺悔錄」曾獲《檢察日報》刊發，當中提刑失去自由後時刻在悔恨中度過，聲稱唯一能做的是積極改造，希望早日贖回自由之身，回報社會。

現年67歲的劉連璉，是江蘇省洪澤縣人，具碩士研究生學歷，曾任海南省紡織工業總公司總經理、黨委書記，海南興業聚酯股份有限公司董事長、黨委書記，海南省國資委副主任等職，2005年被查。

「懺悔錄」提到，劉連璉1996年被任命為海南省紡織工業總公司副總經理，很快便當上了總經理、黨委書記。當年為留住人才，公司在經濟十分困難下，撥款200餘萬元（約240萬港元）為其在北京購買了一套住房。

獲得重用的劉連璉不久獲任命為海南興業聚酯股份有限公司董事長、黨委書記，海南華順公司總經理和海南翔業科技開發公司董事，之後又被提拔為海南省國資委副主任，跨入副廳級幹部之列。

劉連璉在不斷冒升之際，遭紀檢部門注意到她以權斂財。2006年一審時，揭露劉連璉在2000年初，靠內幕信息與太倉公司在股市獲利潤1,697萬元（下同，約2,035萬港元），從中收受賄賂400萬元（約480萬港元）。

另外，從劉連璉的財產和支出中扣除其合法收入和犯罪所得後，尚有209.1萬元人民幣（約251萬港元）、224.6萬美元（約1,743萬港元）、192.2萬港幣、335英鎊（約3,672港元）、100萬日圓（約7.1萬港元）不能說明合法來源。

一審判決劉連璉受賄罪罪成，判無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；巨額財產來源不明罪，判處有期徒刑4年。

劉連璉對判決不服提出上訴，2007年二審維持原判，同年10月10日入監。

據《劉連璉受賄罪減刑刑事裁定書》顯示，劉於2009年獲首次減刑，變為18年有期徒刑。之後在2012年、2014年及2017年再獲減刑，刑期至2024年4月21日。

2020年，海南人民檢察院對報請的減刑建議提出異議，建議調整劉連璉的減刑幅度。

最終海南第一中級人民法院以劉連璉服刑期間，認罪悔罪，認真遵守法律法規及監規，接受教育改造累計獲得表揚7個，因其是職務類罪犯，屬從嚴減刑對象，執行機關建議扣減減刑幅度2個月。裁定劉連璉減去有期徒刑5個月（減刑後刑期執行至2023年11月21日止），剝奪政治權利減為4年。

澎湃新聞

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