台灣疫情大爆發，連日出現死亡個案，今日更有19宗創下單日新高。宜蘭縣一名染疫長者昨天（27日）上午不幸離世，未料其去世後的處理過程，被人拍攝成影片並發佈網上。縣長林姿妙今表示，將約談相關當事人，釐清責任歸屬，呼籲大家不要再轉發影片。

林姿妙在記者會上指出，昨天上午去世的70多歲長者，有高血壓及心血管疾病慢性病史，5月14日因身體不適到醫院檢查，經篩檢確診，接下來幾日病況持續惡化，轉入深切治療部（ICU）治療，惜最終不治。經查，該長者曾與台北外縣市人員接觸，目前仍在追查感染來源。

林提到，長者昨日去世後，被民間救護車載往葬儀社，再轉由靈車送往殯儀館，全程被人拍攝成影片並上傳網絡。林指出，依規定，救護車不能載運死者，將依違反《緊急醫療救護法》，對民間救護車公司作出處罰，並將約談其他當事人，釐清影片外流的責任歸屬。

林姿妙隨後宣佈，考量近期疫情持續擴大，有關宗教遶境、進香、出巡等活動，參與者多為不特定對象，活動形式亦難以保持社交距離，且活動地點遍及各鄉鎮市，難以落實實聯制、全程佩戴口罩等防疫措施，故決定停辦2021媽祖文化節活動。而在疫情警戒解除前，縣內所有宗教團體應暫停各項遶境及廟會等相關活動。

而在高雄，由於有打麻將群組致12人染疫，市長陳其邁昨午公告，非同住者禁止在室內進行打麻將、啤牌等非必要社交聚會，但仍有民眾無視禁令，群聚打麻將。苓雅分局民權路派出所昨深夜11時許接獲檢舉，指有民眾於屋內群聚打麻將妨礙安寧。警方到場在屋外就聽見麻將聲，經簡姓屋主（56歲）同意後進屋稽查，在場的簡姓屋主、陳姓友人、吳姓友人及詹姓友人等4人，坦承正在打麻將，但簡姓屋主向警方大聲表示：「我平常沒有在看電視不知道有這個規定啦！你們再這樣我就要找議員！」

警方經蒐證後，依違反《傳染病防治法》第36條開出舉發通知書，可處3,000元至1.5萬元（新台幣，約839至4,195港元）罰款，並移交主管機關裁罰。苓雅分局長梁東山呼籲民眾遵守相關防疫規定，警方會嚴格執法，依法取締，絕不手軟。

台灣《蘋果新聞網》

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