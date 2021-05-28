台灣疫情大爆發，島內疫苗短缺，向海外訂購疫苗又遭北京介入「破壞」，商界及藍營卻施壓要求向上海復星購買BNT輝瑞疫苗。不過，台灣政府其實早已「暗渡陳倉」，總統蔡英文昨日深夜在Facebook宣佈：「第一批15萬劑的Moderna（莫德納）疫苗已經上飛機，預計28日下午就會抵達。」此外，台灣兩家疫苗廠「高端」與「聯亞」的第二期人體試驗也將完成，有望先後在７月及８月展開接種；日本政府則傳出，正研究通過向世衞主導的全球獲取疫苗機制（COVAX），下月向台灣提供阿斯利康疫苗。

陳時中同小英開會除鞋「透氣」

蔡英文昨晚在Facebook透露，15萬劑莫德納疫苗將抵台的消息，表示過程中有許多人低調參與付出，她感謝陳時中一年多來帶領指揮中心的夥伴們打拼，「無論挑戰有多麼大，他總是一肩扛了下來，沒有抱怨，更不曾退縮。」

不過，網民發現的「亮點」，不是疫苗，而是蔡英文貼出與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中開會時的照片，陳時中竟將腳伸出鞋子透氣，網民嘲諷說：「阿中部長的腳好像有點熱」、「拍照前沒有通知」、「好可愛的真性情……辛苦他了，台灣謝謝他們」。

台2疫苗料7、8月緊急使用

至於台灣2間疫苗廠生產的疫苗，亦傳出快將上市。其中，高端執行副總李思賢證實，已有數批生產好的疫苗送至倉儲，並已提供「疫苗測試標準品」至台灣食藥署進行測試，最快6月下旬通過緊急使用授權，預估7月初或7月中旬就可開始施打，疫苗數量可達數十萬至數百萬劑。

另一本地疫苗廠聯亞疫苗人體臨床試驗計劃總主持人、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則表示，聯亞疫苗第二期人體試驗的期中報告，將於6月中旬送交食藥署，預估7月通過緊急使用授權，8月開始施打。

日擬下月供台灣AZ疫苗

另外，台灣駐美代表蕭美琴與美國國務院官員舉行視像會議，商談合作應對疫情，其間明確表示，台灣逼切需要美國支持取得安全有效的疫苗。

日本《產經新聞》則引述政府官員和自民黨消息報道，日本政府研究通過向世衞主導的全球獲取疫苗機制（COVAX），向台灣提供阿斯利康疫苗，並就供貨數量和時間聽取台灣意見，最快下個月可以供貨。

日本早前已批准使用阿斯利康新冠疫苗，但當局指由於可能引發血栓，暫時不會使用，目前當地主要接種輝瑞和莫得納疫苗。

綠營高層早知15萬劑莫德納運台

據悉，陳時中早前表示，會有疫苗日內運抵台灣，卻不說廠牌，反映他仍有顧慮，並坦言這是因為「吃的虧還不夠多嗎？」相信是指北京近日介入，令台灣無法順利向外訂購疫苗。

直至台灣《蘋果》昨傍晚獨家報道，15萬劑莫德納疫苗將由華航貨機，從德國盧森堡運到台灣，陳時中在確定華航貨機起飛後，才於昨晚鬆口證實，顯見疫苗搶購變數之複雜。

知情人士指出，上自總統府、下至指揮中心，以及其他綠營核心人士等，其實早已掌握莫德納疫苗即將運抵台灣的時程，因此蔡英文近日會堅定宣示：「向原廠購買、由中央統籌」所有疫苗，而陳時中也緊接在昨天展現無懼買不到BNT疫苗的決心。

不過，台灣民間目前對疫苗是否足夠仍不容樂觀，有航運業界人士認為：「只不過才15萬劑，光是給醫護就打光了，別說機組員，其他人根本沒得打」。

感染症專家、台大兒童醫院院長黃立民則說，目前島內醫療量能緊繃，門診關掉、急診塞爆，15萬劑莫德納一定先給第一線醫療人員接種，估計很快就會打完；至於陳時中稱6月底前會再來185萬劑疫苗，這對此波疫情應可解些許燃眉之急，多少有點幫助。

台灣《蘋果新聞網》

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