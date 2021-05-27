中國的「戰狼外交」又再出動，日前歐洲議會對華關係代表團團長、德裔的包瑞翰（Reinhard Bütikofer）再次提及有關新疆人權問題時，中國外交部部長王毅回應一句「你知道種族滅絕是甚麼樣子」，以二次世界大戰期間的猶太大屠殺反諷，讓包瑞翰不滿。

早前在德國舉行的慕尼黑安全會議網絡研討會上，王毅曾表示，中國對於歐盟實施制裁表示震驚，認為此舉「令中國人民想起歐洲帝國主義曾經無端欺凌我們的日子」。故當聽到包瑞翰指控中國政府對新彊維吾爾族進行鎮壓，王毅立刻反駁：「我們並沒有對維吾爾族進行種族滅絕，反而我們歐洲的朋友應該知道甚麼才是種族滅絕。」暗指納粹德國在第二次世界大戰期間屠殺600萬猶太人。

包瑞翰接受《悉尼先驅晨報》訪問時指，正因為德國曾經歷這段歷史，所以才堅持在人權和法治基礎上建立民主國家，他表示對德國人來說，「這是歷史的義務」。包瑞翰質疑若中共政府沒有甚麼可隱瞞的事，他們應該就新疆人權問題開放及允許進行全面的獨立調查。

美國國務院今年3月底發佈年度人權報告，點名中國鎮壓新疆維吾爾族，俄羅斯迫害納瓦尼（AlexeiNavalny）等政治異見人士。報告指出，除了「100多萬」維吾爾族和其他穆斯林少數族群被囚禁在拘留營，「還有200萬人白天得接受『再教育』訓練」。

《悉尼先驅晨報》

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