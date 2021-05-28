台灣第五度參與世界衞生大會（WHA）的機會落空，外交拓展再次受挫。台灣如何走出外交活路？在內部和美國近期有聲音，認為可挑戰聯合國2758號決議中有關台灣的地位，但香港智明研究所總監許楨向本報指出，要挑戰這項決議需要先承認台灣是主權國家，並不現實，而且在聯合機一國一票的機制下，先夠票通過的機會微。另一方面，台灣與大陸亦在爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣中央研究院前研究員林泉忠向《蘋果》指出，加入CPTPP可增加台灣的國際曝光率，尋找經濟活路，但要爭取早於大陸前加入難度高。

在北京，外交部發言人華春瑩5月10日表示，台灣參與國際組織，「必須按照『一個中國』原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衞大會有關決議確認的根本原則，得到了國際社會的普遍支持。」

聯合國大會第2758號決議，是1971年10月25日在第26屆聯合國大會上表決通過的，關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華人民共和國依此取代了中華民國在聯合國擁有的中國代表權席位。

美國眾議院跨黨派議員日前提出「台灣國際團結法案」，認為聯合國2758號決議文僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民。相關提案獲得台灣民眾的呼應，民進黨前主席姚嘉文指出，要達到台灣加入聯合國的目標，台灣內部必須要正名制憲。

但許楨指出國際共識才是重點，因為包括美國在內的西方國家，要現實地忌憚北京在經濟、政治和外交上的影響力，亦要考慮地緣政治、國家安全等因素，所以「唔會承認台灣係一個國家」。而且聯合國絕大部份提案都是以一國一票形式議決，在亞洲、 拉美、非洲地區，支持一中或與北京友好的國家始終較多，相信即使提出讓台灣加入聯合國也不夠票通過。

加入聯合國的目標似乎遙不可及，台灣要爭取國際空間惟有靠自己，當局近期一直爭取加入由11個國家組成的CPTPP，無獨有偶，中共黨總書記習近平亦發聲表示會積極考慮加入CPTPP。

CPTPP是旨在促進亞太區的貿易自由化的多邊協定，其前身是美國前總統奧巴馬為孤立北京而提出，但特朗普上台後簽署行政命令退出，而拜登就職後是否會重新加入仍待觀察。

林泉忠向本報表示，CPTPP的牽頭國家日本和美國明顯對於北京提出加入反應冷淡，反而希望台灣早日加入。而且台灣政府想在經濟上不再依賴大陸，出路就在CPTPP，而當經濟不用再依賴大陸之後，台灣「可以有力氣去處理其他嘢」，而且成為CPTPP的成員後，其他國家亦會對台灣平等看待，或多或少能增加台灣的國際曝光率。

但林泉忠承認，台灣要先於大陸加入CPTPP，因加入要獲CPTPP11個成員國首肯，部份成員國如馬來西亞、新加坡、越南與北京親近，「北京向呢啲國家施壓唔難」，可能會提出條件：台灣加入都得，等我（北京）入咗先」，藉以阻攔台灣透過CPTPP打開貿易生路。

《蘋果》記者／中央社

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