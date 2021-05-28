甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區，上周六（22日）舉行山地馬拉松百公里越野賽，因極端天氣釀21名選手死亡的慘劇。初步統計，國內已有超過60場中長跑越野賽及公路馬拉松賽事被延期或取消，有資深越野教練透露，除了個別省市是被叫停外，其他都是主動停止，「此次事件產生的蝴蝶效應，此時此刻沒有人敢做」。

事發至今一周，遇難選手的故事陸續暴露於公眾眼前。來自青海的28歲選手黃印斌，在賽事進行到4小時17分時，心跳率第一次急劇下降，掙扎後有了短暫上升，約半小時後又迅速下降，然後再上升，直至賽事進行到5小時02分，紅線近乎垂直落到零。那一刻，是22日下午2時02分，運動手表的GPS數據顯示，黃印斌在生命最後的37分鐘裏，他在比賽路線33公里處原地打轉，軌迹凌亂。有跑友分析，當時黃印斌已嚴重低溫，出現幻覺，四處尋不到路標，「在那裏把生命熬完」。

而在他遺體前方約100米處，是31歲內地「超馬一哥」梁晶GPS訊號最後停下來之處。直到7多個小時後，救援人員才把兩人的遺體抬入窯洞，第二天早上，由直升機運送下山。「我要是知道他來這兒跑這麼長距離的比賽，肯定不讓他來！」黃父一句話道出了眾多遇難職業選手家屬的心境，他們大多不知道親人在經歷了甚麼，只知道這是一份與生計有關的運動。

黃印斌去年剛從西安體育學院畢業，就成為一名職業跑手。他曾於賽前透露，有奪冠希望，計劃之後到法國參加國際越野界的頂級賽事「環白朗峯越野跑」。師弟方銀鑫憶述，黃印斌「天賦不足」，無法成為馬拉松頂尖選手，越野跑因而成了他更現實的選擇。他在體校時就常請假去跑有獎金的越野賽，有時也打工賺生活費。

在圈裏，黃印斌被稱為「50公里越野跑冠軍收割機」，他拿過200多塊獎牌。成為職業跑手後，黃印斌有了體面的收入，1名跑友估計，黃印斌1年大概參加20多場比賽，不計贊助商支付的費用，每年也能賺30、30萬元人民幣（下同，約36萬至48萬港元）獎金。

至於梁晶，參加越野跑已不僅是「拿到賞金」這麼簡單。網民「莫名其」在一家馬拉松越野賽事公司工作，因拍攝比賽宣傳片和梁晶相識。她憶述，2015年開始全職比賽的梁晶，起初沒有太多簽約和代言，便專揀獎金高、對手弱的比賽參加。梁晶極限趕場，「比如五一黃金周，1號跑一個（比賽），4號跑一個，5號跑一個。」可能連頒獎儀式都沒空參加，打聲招呼就趕往下個賽場。梁晶「封神」後仍頻頻參加比賽，「那更像是一種捍衞榮譽的感覺」。

相比職業選手，業餘跑者背負的東西沒有那麼多。黃河石林是25歲重慶姑娘文境參加的第一場百公里越野賽，開賽前，她在社交媒體上給自己打氣，「選擇一個據說爬升最小的首百，只求安全完賽。小妹子，加油！」文境在銀行擔任會計，兩年前始跑步，參加馬拉松、越野賽給她創造了出去探索世界的機會。出事前一個星期，她剛去四川理縣參加馬拉松，第一次看到了雪山。而為了參加黃河石林越野賽，文境與丈夫把領證時間從「520」提前到5月10日，婚宴訂在10月。可惜，她在這場賽事中不幸罹難。

內媒記者透露，主辦方的事故補償協議書上約定，一次性支付遇難者家屬補償金等90萬元，喪葬費、家屬交通費5萬元 ，合計95萬元（約115萬港元）。但截至26日晚，根據家屬群中的統計，至少有14位遇難者家屬還沒有在協議書上簽字。除了對補償金額不滿，多名家屬表示，在沒收到事故調查結果前不會簽字。許多家屬至今對遇難者過世的時間、地點及之前是否發出過求救訊息等，都不清楚。

資深越野教練趙雷說，這此事件是一個很沉重的打擊，「有可能退回到2013年、2014年時候的情形，沒有甚麼比賽，也沒有甚麼人參與。」已經有連串「比賽延期」的通知下發，一路從越野賽事波及到公路馬拉松賽事。「2021絲綢之路」寧夏-銀川馬拉松賽組委會發佈公告稱，受到疫情和天氣等因素的影響，組委會決定啟動大型賽事熔斷機制，繼續延期原定於5月30日舉辦的比賽；原定於6月13日舉辦的2021蘭州馬拉松宣佈延期；浙江省體育總會發佈《緊急通知》，暫停中長跑和越野賽等有關賽事活動舉辦。

初步統計，國內已經有超過60場相關賽事被延期或取消。趙雷說，除了個別省市是被叫停外，其他都是主動停止。「此次事件產生的蝴蝶效應，此時此刻沒有人敢做。」幾位越野圈內人士亦認為，這次事件也許會帶來「降溫」，整個圈子的浮誇亂象，各種「野雞」比賽的層出不窮，是不爭的事實，如果相關部門和協會拿出更詳細、更嚴格的辦賽規定和審批流程，一場「大洗牌」勢在必行。

《北京青報》

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