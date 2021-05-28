（新增內容）內地再發生街頭亂斬小學生的慘案。內地傳媒報道，今日中午，湖南郴州市蘇仙區白露塘鎮5名正在上學途中的小學生，被一名陌生中年男子持刀襲擊，被砍傷送院。目前死傷情況不明，有傳已有1名學生死亡，但消息尚未獲官方證實；行兇男子則已被捕，案件正在偵辦中。

閉路電視拍下事發情況，畫面可見，數名小學生正走進行人隧道口，一名男子突然從後方快步走來，持刀砍向學生頭部。一名男童隨即倒地，另一名穿黃色衣服的男童則捂着後頸走開。隧道口的地上殘留血迹和學生的書包。

該鎮一間醫院的醫護人員則透露，受傷學生送到醫院時傷勢很重，有人手指頭被斬斷，胸口有刀傷。其中3名學被送到中心衞生院救治，另外2人則被送至東院。據她所知，至少1人死亡。

有內地媒體引述附近一名不願透露姓名的商戶指：「行兇男子居住在附近，精神有問題，有同學已經不行了，這幾名學生是市場周邊學校的小學生。」

另一名商店老闆則稱，事發時他正在店裏，一名男子斬傷5個孩子後，拿着一把刀朝他店的方向走來，不一會兒就被警察捉走。老闆指，他認識行兇男子，對方姓曹，40歲左右，是宜章人，在白露塘鎮打工，至於他是否有精神問題，他還不清楚。

有知情人表示，事發附近有一所希望小學，事發時正是學生返校期間，一名男子用菜刀斬向他們。

白露塘鎮政府一名工作人員表示，他們正在處理事件，具體情況建議記者向蘇仙區宣傳部咨詢。蘇仙區宣傳部指，此事正在進行調查。而郴州市教育局一名工作人員就稱：「最新的訊息還沒有反饋過來，事情正在處置中，目前受傷的小孩已經送往醫院，具體的情況，我們會在晚些時候發佈情況通報。」

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