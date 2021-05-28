台灣缺水、缺電、缺疫苗，再加上連日高溫，昨日用電創新高。據台灣氣象預報，多數縣市今日仍會出現局部36℃以上高溫，仿如夏季提早兩個月到臨，若統計歷年最高用電量前10名，今年5月已上榜5次。台電估計高峯備轉容量率（Percent Operating Reserve，每日供電可靠度指標）為7.71%，相當於292.8萬瓩備轉容量；雖然實際備轉率稍高於昨天，供電指標依舊為黃燈。

據悉，基於今年夏天提早到來，旱情導致水力發電無法發揮應有效果，以及部份機組仍在歲修階段等原因，自「513大停電」後，台電的供電指標頻亮「黃燈」，備轉容量率維持在6%至10%之間。

資料顯示，供電指標的燈號分別為「供電充裕」的綠燈、「供電吃緊」的黃燈、「供電警戒」的橙燈、「限電警戒」的紅燈，以及「限電準備」的黑燈。

昨天高峯用電高達3,802.2萬瓩，不僅為5月份用電量首破3,800萬瓩大關，更刷新歷史用電紀錄；實際備轉容量率為6.64%，與當日預估值落差近1個百分點，與前幾天電力備轉情形相同。

台電表示，若統計歷年最高用電量前10名，今年5月已上榜5次。對比以往用電高峯多出現在7月，由於今年夏天提前到來，5月份高溫少雨，南部部份地區更出現40℃以上高溫，導致用電需求一路飆升。

台電表示，為確保今夏供電穩定，已妥善安排機組大修工作，務求夏季高峯來臨前上線，目前協和4號機、興達2號機、大林6號機、大潭6號機預定6月起將陸續完成大修；另有民營電廠嘉惠2號新機組加入商轉。

至於中火9號機，自24日故障解除聯網後，歷經修復、併聯、設備調校，截至上午9時，淨發電量與裝置容量的比率已達76.818%，滿載後將有效支援供電系統。

中央社

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