甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區上周六（22日）有21人因參加山地馬拉松百公里越野賽遇上極端天氣死亡。事件中救出6名選手的牧羊人朱可銘頓成焦點人物，媒體競相採訪。暴得超高人氣卻令牧羊人不勝其煩，昨日（27日）朱可銘發文謝絕捐款或打賞，不會簽約做網紅，提醒公眾不要受騙，強調種地、放羊更踏實。

這場造成嚴重傷亡的馬拉松事故中，選手在途中遇上冰雹及暴風，21人因失溫致死。當地牧羊人朱可銘事發時在賽道附近窯洞躲雨，發現有選手遇難便出手救了6人，帶他們回窯洞取暖，令他們逃過大劫。

朱可銘仗義救人的事跡迅即傳遍網絡，媒體不斷採訪報道，令49歲的他人氣爆升成為紅人，不少人或公司聲稱要獎勵他，或和他簽約讓他當直播主。

不堪成為公眾人物的朱可銘昨午在微博上發文，表示拒絕一切捐款和打賞。他說，近日因太多媒體來電詢問救人過程，令他手機都壞了，昨日才修好。

朱可銘指，這兩天正值農忙，要為田地澆水又要放羊，呼籲外界關注官方公佈便可，「我真的只是做了一件力所能及的事情，真的沒有甚麼。」

他強調，自己只是個普通農民，「做自己的本分事情才踏實，這幾天有很多的公司想和我簽約，說給我發工資，讓我搞直播，說能給我帶來很多收益，我和我的家人們商量過了，我們只是普通的農民，很多事我們也不懂，農村的生活雖不算富裕，但我覺得踏踏實實種地、放羊的收穫心裏更踏實些。」

朱可銘表示，耕作放羊的收入已夠一家過活，強調自己「沒有和任何一家公司簽過約，請大家不要上當受騙、更不要捐款或打賞，我當時救人的時候根本就沒有想得到甚麼回報，現在也還是同樣的想法。」

最後，他強調助人為樂是傳統美德，希望大家日後看到別人需要幫助時能伸出援手，「就是對這份善意最好的傳遞和發揚」。

事故當日在天氣回穩後，獲救選手與朱可銘合照，把朱可銘晾在最邊，照片即引發網民批評，認為對救命恩人欠尊重。朱可銘始終維持低調、謙遜的個性，他說：「這都不是問題，我不會在意這個，我只是做了我應該做的事。」

不過，這宗釀成21死的慘劇驚動中央，連中共總書記習近平與國務院總理李克強也批示要「嚴肅追責問責」。最初指當地經常出現冰雹、下雨和大風天氣的朱可銘，25日在央視的報道中，改稱類似的惡劣天氣十分罕見。前後不一的說法，被外界質疑背後有人操縱，試圖把這次人禍的責任推給天災。

網民反應：

米小文：村民越是溫暖越是顯得組織方有欠缺啊

逛紅燈區：雖然叔叔這樣說，但是主辦方趕緊考慮一下，給牧羊人為了救人丟失的羊補償

可樂癮：不管做了甚麼，只要上了新聞的人都能被盯上，運往直播的平台上，開始有點病態了

Season-Ng：到頭來還是村民的救援……組織方都吃乾飯的吧

恍惚的貓：看了新聞採訪，朱先生雖然羞澀但是說話用詞很有文化，這段文字更是寫得樸實大氣！請不要騷擾好人，好人一生平安

吃點月餅就上了天：甘肅老百姓非常質樸，甘肅當官的配不上甘肅人民

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