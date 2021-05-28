【港滬難題】

華人置業主席劉鳴煒曾寄語港青「去少啲日本、睇少啲戲」，多儲些錢買樓。買不起樓並非香港年輕人的原罪，在上海，剛畢業不久的滬漂（無上海戶口、在上海工作居住的年輕人）同樣面臨樓價高、上車難的問題，租金、食飯的基本費用已佔月入的六、七成。他們或者與劉鳴煒口中的港青近似，無儲蓄意識，在消費主義、電子支付大行其道下，每個月「不知不覺把錢花光了」，變成「月光族」。

《蘋果》特約記者

一杯咖啡20元人民幣（下同，24港元），加多兩餐飯，嘟一嘟二維碼，最低消費已經100元（120港元），這幾乎是上海年輕人每日的寫照。

來自江西、29歲的小陳是典型代表，她2018年隻身來到上海，從事遊戲概念設計工作。當時在一家遊戲公司月薪9,000元（10,950港元），扣稅、五險一金（包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金）後，剩餘7,400元（9,000港元）可實際支配。「一天咖啡10元、煙15元，就當60元兩餐飯吧，100塊，沒了。這是最低消費。」假設吃飯一個月消費3,000元（3,650港元），加上與其他人合住的合租房2,300元租金（2,800港元），每月只剩2,100元（2,560港元）可以用。

玩樂太吸引 自認未能節制

上海在中國連續多年榮膺最貴城市。 根據知名人力資源諮詢機構美世（Mercer）去年的生活成本調查，上海排名全球第七，為內地最高，比起英國倫敦、瑞士日內瓦等歐洲城市「更貴」，香港則連續三年居榜首。在高端生活成本方面，今年更首度在瑞士寶盛私人銀行發表的報告中，超越香港，成為全球之最。越貴越花錢，上海除了生活成本高，但同時亦是全國消費最強勁的城市。在市區，高檔咖啡店、餐館，各款「打卡」網紅茶飲，前衞的藝術館、購物中心，處處都是「買買買」的人群。

雖然小陳平日放假多數在家「打機」、煲劇，但這名宅女依然是月光族。事關不論吃飯、購買蔬果食品、日常用品，以至服飾鞋履，幾乎全部都靠手機下單，然後坐定定在家收貨。「網上有滿減活動，在淘寶、美團、京東都有買滿100減20、199減50之類的，大部份比實體商場便宜，而且方便，你不用出門、人擠人。」「再加上偶爾出去玩一下，差不多也存不了多少錢。」

不知不覺買不停手、入不敷出，後來慢慢變成借錢度日。現時轉做自由職業者，收入增加至每月萬多元，但仍然背負一身債。「這個是有點難為情的，但大概就是欠了個四、五萬左右，包括家人的，我自己的信用卡就有一萬出頭的樣子。」小陳認同，上海在享樂方面的確很吸引，「會讓你有一些比較小資的習慣，喝個咖啡、吃下午茶，吃吃甜點。」但她也知道自己定力不夠、理財意識不足，現時開始慳錢、計劃未來。「其實不能完全怪上海，怪你自己不能把持，不能控制自己的欲望，但我能說大部份的年輕人都存不到錢，都沒有能力買房。你一個月一萬多，你怎麼可能一個人供得起？你還不是得靠父母，是吧？」

數年前，一項針對內地一線城市年輕人的調查顯示，「買樓靠父幹」非香港獨有，多達97%受訪者表示，身邊人買樓要「靠父幹」。

小陳目前與朋友在黃浦區合租的單位，面積約25平方米（約270呎），以同區樓價每平方米約15萬計算，要買下起碼要370萬人民幣（450萬港元），首期最少付130萬（158萬港元）。「如果我有3、400萬的話，不會選擇在上海買房，因為房價太高了，沒有必要」。小陳坦言，來上海發展是看中其國際化程度高，希望進入遊戲行業的外企，以上海作為跳板「走出去」，但沒有定居的打算。

每周看影展 「不知錢花到哪裏」

不過，對於曾在香港讀書、工作的「滬漂」阿Jin而言，錢在上海比香港「好用」。「這是我在上海租的房子，月租3,500（約4,260港元），面積約18平方米（約190呎），一間老式小洋房。」

阿Jin八年前到香港讀大學，畢業後加入一間本地電視台工作，不過去年因疫情等原因滯留內地。因為上海與香港城市氛圍接近，較貼近年輕人，所以來滬發展，加入一間影片製作公司。「從香港回到上海的第一個感受是，租房子比香港便宜很多，上海的租金是當時香港的一半。」她稱，自己在香港月薪約13,000港元，但與人合租的租金已佔過半。現時月入一萬出頭，租金只佔收入三分一，而且可以獨居，「可以用的錢是更多的」。不過計一計條數，扣除租金後，她每個月都用4、5000，結果都儲不到錢。

「可能因為上海的娛樂和飲食都比較豐富，可以花錢的地方很多。」作為與外部接軌最密的中國城市，上海吸納了來自世界各地的藝術展、話劇等，而且幾乎「周周有影展」。本身是影迷的阿Jin試過一個月四個周末都買影展的戲飛，「每星期看四部，一個月下來就幾乎上千元了」。阿Jin坦言，自己不想買樓，亦沒有儲蓄習慣，雖然內地電子支付App有記賬功能，完整記錄每一次收支，不過就很少打開來總結支出。「我不算賬，也不知道我的錢花到哪裏去了」，對於未來也沒想到太遠。